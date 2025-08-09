Estas son las playas más cercanas a Extremadura: a 279 km de Cáceres y a 190 de Badajoz

Extremadura también tiene playa. De hecho, la región es líder en playas de interior y en total hay siete con el distintivo 'Bandera azul'. No obstante, en verano a los extremeños les apetece pasar unos días en la costa, con su agua salada, su arena fina y sus olas. Andalucía y Portugal son aciertos si lo que se busca es no viajar muy lejos, ya sea en coche o en transporte público.

Son muchos los ciudadanos de la región los que tienen una segunda vivienda en Huelva, en concreto en Punta Umbría, Islantilla, La Antilla, Isla Cristina, Isla Canela, El Rompido, Matalascañas (a 353 kilómetros de Cáceres y a 298 de Badajoz), Portil... Las localidades con costa de la provincia andaluza. Suelen ser más los pacenses los que se decantan por estas playas debido a la proximidad, aunque ninguna de estas sean las más cercanas de las ciudades extremeñas.

¿Cuál es la más cercana?

Pese a que los extremeños viajen a menudo a la costa andaluza, ninguna playa de Andalucía es la más cercana a las capitales de provincia. Cáceres y Badajoz están a menos kilómetros de playas portuguesas. En concreto de Setúbal, de donde la capital cacereña se encuentra a 279 kilómetros (2 horas y 53 minutos) y la capital pacense a 192 (1 hora y 55 minutos). El contraste entre la naturaleza con vista a la montaña, el parque natural da Arrábida, y pleno Océano Atlántico es una perfecta postal de verano. Eso sí, es recomendable acceder a ellas en transporte público debido a la masificación de vehículos. Cruzar 3 kilómetros de Setúbal a la praia de Troia en barco -aunque también se peude acceder por carretera- es otra gran experiencia.

Praia de Figueirinha, Setúbal. / Visit Setubal

Otra alternativa del país luso frente a la costa española es Caparica; de Badajoz se encuentra a 222 km y de Cáceres a 309 km. Además, Costa de Caparica cuenta con una de las zonas de playa más grandes de Europa con 30 kilómetros de arenales. Allí está Fonte da Telha, Praia Nova, Praia Bela Vista, Praia do Rei... Una amplia selección en las que además del agua del Atlántico se puede disfrutar de una buena gastronomía.

Costa da Caparica. / lisbonlisboaportugal.com

Cádiz y sus atardeceres

La costa onubense tiene su encanto, además de una gastronomía de diez y de su proximidad a Extremadura, allí veranean desde toda España y Portugal. También son muchos turistas los que eligen Cádiz y su costa. De hecho, son las segundas playas nacionales a menos kilómetros de la región extremeña.

Vista aérea de la playa de Zahara de los Atunes. / Zahara de los Atunes

De la capital pacense, la más cercana que es Puerto de Santa María, está a solo 319 kilómetros; de Cáceres a 375. La playa de Valdelagrana -en Puerto- es otra de las más elegidas por los extremeños.

Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes, Caños de Meca, El Palmar, Zahora, la playa de Los Alemanes, Tarifa... cualquiera de la costa gaditana es un acierto para disfrutar de un atardecer sin igual.