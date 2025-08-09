La sorprendente playa de Benidorm de Extremadura: aguas cristalinas y chiringuito

La playa de Benidorm… ¡En Extremadura!. Cuando escuchamos "Benidorm", pensamos en su famosa costa levantina, llena de turistas, rascacielos y playas masificadas. Pero, sorprendentemente, en Extremadura existe otra "playa de Benidorm", esta vez lejos del mar, en plena naturaleza. Se trata de una pequeña playa fluvial en la provincia de Cáceres junto al río Jerte, con aguas frías y cristalinas.

¿Qué la hace especial?

A diferencia de las grandes playas turísticas del Mediterráneo, aquí nos encontramos con una piscina natural tranquila y rodeada de frondosa vegetación, típica del Valle del Jerte .

Ofrece zonas acondicionadas para el baño, incluida una parte de poca profundidad perfecta para niños, además de una zona de juegos y chiringuito. Alrededor, se pueden practicar deportes como piragüismo o escalada, ideales para disfrutar al máximo de un día al aire libre.

Playa de Benidorm en el Valle del Jerte / Turismo Extremadura

Servicios y recomendaciones

Acceso y comodidades: Aparcamiento gratuito, chiringuito con césped y juegos infantiles, además de zona de sombra bajo los árboles

Accesibilidad animal: Se permite el acceso con perros, lo cual lo convierte en un lugar acogedor para familias con mascotas .

Precauciones: No cuenta con socorrista y el agua suele estar bastante fría. Se recomienda supervisión adulta para niños

¿Cómo llegar?

Dirígete al municipio de Navaconcejo (Cáceres). Desde allí, sigue la carretera N‑110 hasta el cruce con la vía que sube a El Torno. A unos 50 metros tras el cruce, encontrarás el desvío que conduce a la piscina natural en el río Jerte

Un refugio ideal de interior

Esta joya natural, conocida como la “Benidorm extremeña”, ofrece una alternativa tranquila y refrescante para el verano, sin la aglomeración de las costas pero con todo el encanto de una playa fluvial y con actividades para todos los gustos