Balance de los incendios en Extremadura: el Infoex cifra 27 fuegos en la última semana

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural comunica que, durante esta semana de época de peligro alto, el Plan Infoex ha intervenido en 50 incidentes, que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuales 27 han sido incendios forestales, 16 se han producido en la provincia de Badajoz y 11 en la provincia de Cáceres.

Estos 27 incendios forestales suman una superficie aproximada de unas 2.360 hectáreas a la espera de las mediciones oficiales. A lo largo de la semana se han declarado un total de 5 incendios de nivel 1.

Los incendios más relevantes se han producido en Oliva de Mérida (Badajoz) el día 4 de agosto, afectando aproximadamente a 800 hectáreas y en Aldea del Cano (Cáceres) el día 8 de agosto con una superficie afectada de 1.230 hectáreas aproximadamente. Hay que destacar también el incendio producido el día 6 de agosto en Guijo de Galisteo (Cáceres) con una superficie aproximada de 290 hectáreas.

Incendio en Aldea del Cano. / Carlos Gil

Previsión de la próxima semana

En cuanto a la previsión meteorológica para esta próxima semana, seguimos con la advección tropical continental con una masa de aire muy cálida y seca proveniente del norte de África. Esto implica un régimen térmico muy desfavorable acompañado con humedades muy bajas y potencial convectivo en capas bajas.

El viento no será especialmente significativo, variable en la componente y puntualmente con fases suficientemente intensos como para condicionar los incendios. Incertidumbre en una posible afección de una masa de aire más fría y húmeda para finales de la semana entrante, que además podría venir acompañado de un aumento de viento Suroeste.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.

Desde la Consejería se agradece la labor de todos los efectivos participantes en los trabajos de extinción.