El Carnaval de Verano levanta pasiones entre los chinatos

El Carnaval de Verano de Malpartida de Plasencia calienta motores para celebrar una nueva edición el sábado 16 de agosto desde la medianoche en el Espacio Multiusos del Parque Municipal.

Cartel del Carnaval de Verano de Malpartida Plasencia 2025. / EL PERIÓDICO

Es una de las citas más esperadas especialmente por los jóvenes, pero también por los chinatos de cualquier edad que son grandes amantes del carnaval y disfrutan disfrazándose en cualquier época del año. La ventaja de celebrar un carnaval estival es que ahora, en esta época del año, no hay inclemencias meteorológicas como frío, lluvia o viento, y se pueden lucir los disfraces al aire libre.

Grupo de jóvenes chinatos durante el Carnaval de Verano 2024. / Ainhoa Miguel

Lo que comenzó celebrándose a iniciativa de los más jóvenes en una fiesta de disfraces organizada por varios establecimientos hosteleros hará unos 10 años ha derivado en uno de los carnavales más concurridos del verano del norte de Cáceres. Esta edición del 2025 la fiesta estará amenizada por los DJs Dani Serra y Víctor Arjona.

La fiesta nocturna de disfraces es una de las actividades incluidas dentro del Verano Cultural que cada año organiza el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.

Casetas de bares

El Espacio Multiusos también cuenta con la instalación de casetas de los bares de Malpartida para que todos los asistentes puedan acceder a bebidas y refrescos en lo que se prevé una calurosa noche de diversión. Un sinfín de personajes se darán cita en el Carnaval Chinato de Verano y todos los participantes disfrutarán bailando hasta altas horas de la madrugada.

Dos pequeños disfrados en el Carnaval Chinato 2024. / Ainhoa Miguel

Fiesta de los mayores

La programación de verano también incluye la fiesta de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Chinatos de Malpartida de Plasencia los días 14 y 15 de agosto en la Plaza de Gabriel y Galán. El día 14 se celebrará el pregón a cargo de María Tejeda Fernández y posteriormente el Taller de Teatro de la Asociación de Jubilados representará el entremés ‘La buena obra’.

Programación de la Fiesta de los Mayores Chinatos 2025. / EL PERIÓDICO

Charly & Music amenizará la noche con el espectáculo ‘La música de tu vida’. La jornada festiva del 15 de agosto se celebrará una eucaristía y un convite de dulces y vino. Habrá una comida en Plasencia y los autobuses saldrán desde la plaza Gabriel y Galán. También por la noche tendrá lugar la actuación de Diana Martín con el espectáculo ‘Siempre copla’ a las 22.00 horas en el Auditorio Municipal. El concierto de la cantante extremeña se incluye dentro del programa cultural Guiartex de la Diputación de Cáceres.

El Verano Cultural 2025 arrancó con la Fiesta de San Cristóbal los días 19 y 20 de julio. Otra de las citas culturales de la temporada es el viaje programado al Festival de Teatro Clásico de Mérida. Este año tuvo lugar el pasado 26 de julio y los chinatos acudieron a disfrutar de la obra ‘Cleopatra enamorada, el musical’ con actores de la talla de Natalia Millán o Alex O’Dogherty, entre otros.

En agosto se ha celebrado también la actuación de teatro cabaret ‘Folklórica Moderna’, el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura en su 38 edición y la actuación de Víctor Manuel Holgado con el Tributo a Manolo Escobar (dentro de Guiartex, de la Diputación de Cáceres).