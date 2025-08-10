Hace unos años tuve la oportunidad de ver un concierto de Manolo García en el Teatro Romano de Mérida. Aparte del magnífico espectáculo en tremendo entorno, lo que más me llamó la atención fue el público. La grada milenaria estaba completamente llena de gente normal. Acostumbrado a conciertos plagados de crestas, darbukas, porros y litronas, aquel día no cabía en mí mismo del gozo de estar rodeado de gente corriente.

Hace unos meses hablaba de la democratización o popularización de los viajes internacionales y del nacimiento del turismo. Esto sucedió cuando viajar por ocio se extendió a la gente normal. Bendita, aunque pesada, masa de personas que tiran del carro: que tiran de los emprendedores que se flipan y hacen que no se caigan, y a la vez tiran de los vagos evitando que se descuelguen del mundo por inoperantes. Podríamos charlar un rato de Manolo García, que es una persona normal que llena estadios, y eso tiene mérito, pero esta vez hablaremos de otra cosa que está repleta de personas comunes y corrientes y que para muchos es la punta de lanza del turismo de ocio:los cruceros.

Ya oigo a los haters vociferando que los cruceros no están al alcance de cualquiera. Evidentemente nada está al alcance de cualquiera, pero con los precios actuales, una familia de 3 o 4 miembros con un par de nóminas o ingreso del tipo que sea, que sepa administrarse, puede irse por los fiordos noruegos en un barco gigante todo incluido. Por mi trabajo he podido ver representantes de farmacéuticas con nóminas enormes que no llegan a final del mes y a parejas de mileuristas que están buscando su segundo piso para reformar y alquilar a estudiantes.

Estas líneas las escribo a las 18.50 del lunes 4 de agosto, desde el fiordo de Geiranger -’Las Siete Hermanas’- en Noruega, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como nuestro Cáceres querido.

Día 1

Cuando vi los nombres de los cruceros, lo primero que pensé es que se los encargan a mi sobrina Candela.

-Hola Candeluqui, estamos fabricando un crucero con capacidad para 6.000 personas entre pasaje y tripulación, necesitamos un nombre.

-Mmmmmm, me gusta ‘Destellos en el mar’.

-Gracias Candela. ¡¡Marchando un destellos!! Besos a tus papis.

Montados en un taxi me han recogido mis amigos Mari y Manolo, que no me dejan tranquilo ni en vacaciones. Estación de tren de Cáceres, que de nuevo tiene cafetería, rumbo a Atocha Almudena Grandes. Pernocta en Madrid para dividir en dos la palicita y, de paso, tapizamiento con las fabulosas viandas que ofrece siempre la capital, a modo de calentamiento. De madrugada al aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez-Excálibur-Lina Morgan rumbo a Hamburgo, y de allí a Kiel en un eficiente autobús alemán, paso por la aduana y al barco. Solo nos ha faltado hacer un tramo en globo.

Día 3

El tópico de que esto es una ciudad flotante es cierto, pero no solo porque tenga todos los servicios a bordo y haya una organización que lo coordina todo, sino porque el 30% de la población del barco trabaja a destajo y el otro 70% se toca las narices 24/7. ¿A qué pequeña ciudad me recordará?

Para diseñar esta mole flotante hace falta un buen equipo de ingenieros ayudados por mi sobrina Candela u otro niña imaginativa y con carácter emprendedor. La estructura gigantesca que hace flotar una ciudad por los mares está revestida de moquetas estampadas, montones de plásticos que simulan mármoles italianos por todos lados, espejitos, gresites poliméricos que dibujan geometrías imposibles, más espejos, led por todos los lados... todo es absolutamente barroco. A mí se me antoja algo hortera, precisamente por eso posiblemente sea elegante.

Día 5

En el bufé del desayuno un chaval alemán rellenito mira la bollería con deseo. Su madre, joven y esbelta, le anima a coger un donut. El niño, con mucha torería, a pesar de su condición teutónica, declina la trampa que le ha puesto su madre de comerse el bollo, conocedor de las consecuencias a medio plazo de ese gesto. Pude desayunar con el regusto de sentirme como en casa por un momento y de que las madres son iguales en todo el mundo. Esto va por ellas.

Otro hecho (o facto, como dicen los panas) de que el formato crucero se ha acercado al común de los mortales es el tamaño de sus asientos. Mi buen amigo Manolo también tiene hipertrofia muscular. Lo recomendable es que hubieran puesto nuestros camarotes en lados opuestos del barco y no iríamos algo escorados como vamos. Pues con todo, todos los asientos del barco (sillas, sofás, sillones, taburetes...) nos resultan cómodos. Le hemos dado al barco el sello de calidad FPR (Fat People Responsive).

Día 7

Llevamos un par de noches de navegación con marejada, esto es como si un gigante de Asgard te cunea mientras duermes; y así cuando te levantas a media noche al baño, el resultado es lamentable. Quizás este plan no es apto para personas catastrofistas.

Esta excursión multirracial y polimérica llega a su fin. Con muy buen sabor de boca, volvemos al autobús, luego al avión, metro, tren, taxi y después a casita. Por muy bien que te lo hayas pasado, uno de los grandes momentos de todo viaje es la llegada a casa de vuelta, es épico, al menos para mí. Y volver a sentir el frío, pero a la vez cálido, porcelánico en la piel de la popa.

El autor es abogado, director de Dereccho Abogados en Cáceres y presidente de Acuex