Los docentes extremeños son los más implicados con los alumnos en el aula

Extremadura es la cuna de las escuelas familiares, muchas en pueblos pequeños y rodeadas de dehesas, donde las aulas se conocen por nombres y no por números. Profesores y alumnos comparten más que materia: proyectos, formación, preocupaciones. Todos se conocen. Todos se cuidan. Y eso se nota.

En la región, el profesorado ha demostrado un compromiso excepcional, con una implicación mayor que en la mayoría de centros educativos del país. Así lo señala el informe de Funcas sobre el apoyo docente percibido por los estudiantes, elaborado a partir de los datos del último estudio internacional de PISA. En casi todas las dimensiones evaluadas, Extremadura se sitúa en las primeras posiciones. Un lugar privilegiado en el ranking del compromiso.

En lo alto del escalafón, y a la cola en sueldo

Según el informe, el 46,3% de los estudiantes extremeños de quince años afirma recibir ayuda por parte del profesorado en todas las clases, el porcentaje más alto de España y muy por encima de la media española, que es del 41,8%. Además, comparte la segunda posición junto con Aragón (41,6%) en apoyo adicional cuando el alumno lo necesita, solo superado por Murcia (42,3%).

Gráfico de Funcas sobre la ayuda de los docentes hacia los alumnos. / Funcas

El vicepresidente del Sindicato del Profesorado de Extremadura (PIDE), Alfredo Aranda, defiende que a pesar de su entrega, están a la cola del país en salarios: "Es evidente que los profesores extremeños están muy comprometidos. Inician proyectos, los coordinan, buscan mejorar sus clases constantemente y participan activamente en todo lo que favorezca el aprendizaje".

Para él, deberían ir en sintonía con el resto de comunidades. "Es inaceptable que se niegue algo tan lógico como equiparar los sueldos", añade.

Su testimonio coincide con los datos de UGT de 2024, que señalan que Extremadura figura entre las comunidades con los sueldos más bajos entre el profesorado no universitario, junto a Asturias, Cataluña y Comunidad Valenciana, con una diferencia de hasta 620 euros.

Por su parte, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, explicó el pasado mes de junio que la última oferta que se trasladó a los sindicatos fue una subida salarial de 80 euros mensuales, lo que se traduciría en de 1.120 euros anuales. "Eso equivale a 29 millones de euros. Con este importe que nosotros proponemos sí que hay una equiparación con el resto de comunidades". Sin embargo, la consejera afirmó que esta cifra no le "parece suficiente" a los sindicatos, pero que el Ejecutivo regional no puede aportar más.

Por eso, desde PIDE reclaman que la Consejería atienda las demandas del colectivo: equiparación salarial y recuperación del poder adquisitivo. "Esperamos que, de una vez por todas, en septiembre se reconozca la labor impagable del profesorado. Lo que ocurre en Extremadura no tiene sentido y es indignante".

Alfredo Aranda, vicepresidente de PIDE / Cedida a El Periódico

La región más entregada en clase

La comunidad también destaca en otros indicadores. El 42,7% de los alumnos cree que el profesorado se interesa por su aprendizaje individual, un dato superior a la media nacional (39,5%) y que la sitúa en tercera posición, por detrás de Andalucía (43,8%) y Aragón (43,5%).

En cuanto a la perseverancia —es decir, si los docentes continúan explicando hasta que toda la clase comprende el contenido— Extremadura se mantiene en torno al 50%, muy por encima de la media internacional y ocupando el quinto lugar del país.

La lectura no deja lugar a dudas: los estudiantes extremeños sienten un fuerte acompañamiento por parte de sus maestros.

El informe plantea posibles explicaciones. Señala que llama la atención cómo la región y otras comunidades se sitúan sistemáticamente por encima de la media nacional en los cuatro indicadores. Además, subraya que el patrón podría deberse a factores culturales o a la propia organización de los centros. Y pone el contrapunto: comunidades como Cataluña, Navarra o el País Vasco tienden a situarse por debajo, lo que sugiere diferencias de contexto o de estilo pedagógico.

¿Vocación o estructura?

Para Aranda, la clave está en la vocación. "Aquí hay un porcentaje muy alto de docentes vocacionales. Eso hace que se formen, inicien y coordinen proyectos y busquen que sus alumnos mejoren. Va más allá del sueldo".

Aunque reconoce que la vocación no es exclusiva de la región, hay elementos diferenciales. Uno de ellos: el tamaño y la cohesión de los claustros. "No es lo mismo un centro con 300 profesores que uno con 50. Esta estructura permite relaciones más estrechas, humanas y colaborativas".

También cree que influye el carácter: "Somos gente empática, comprometida, y esa forma de ser también deja huella en las aulas. Lo llevamos un poco de serie".

Con el nuevo curso a la vuelta de la esquina, los profesores extremeños se preparan para volver a las aulas con la misma entrega que los ha situado entre las regiones más comprometidas del país. Es el reflejo de un sistema educativo que demuestra, día a día, que la calidad también se escribe con cercanía, empatía y compromiso. Y ese es, sin duda, su mayor activo frente a los retos del futuro.