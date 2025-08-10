Extremadura convoca 10 becas de 2.500 euros para investigar en torno a la Unión Europea

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste abre el plazo para optar a 10 Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos 'Premio Europeo Carlos V Foro Europeo de la Discapacidad', con una dotación individual de 2.500 euros. La orientación de la convocatoria versa sobre la temática 'Unidos en la diversidad: el impacto de la Unión Europea en la vida de las personas con discapacidad', teniendo en cuenta aspectos como la contribución de la Unión Europea a la inclusión y la realización de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, el papel de las instituciones y organismos europeos en el desarrollo de iniciativas y políticas dirigidas a promover, garantizar y reforzar los derechos de las personas con discapacidad, y el papel del movimiento europeo de la discapacidad en la defensa y contribución de una Unión más inclusiva para las personas con discapacidad, entre otros temas. El plazo de presentación de las solicitudes, en el correo becas@fundacionyuste.org, está abierto hasta el 19 de septiembre, según informa la Junta de Extremadura a través de una nota de prensa.

Requisitos

Las personas interesadas deben estar matriculadas en un programa de doctorado y encontrarse en la fase de preparación de la tesis sobre un tema relacionado con el objeto y orientación establecidas en la convocatoria; no haber recibido una de estas becas con anterioridad, y acreditar el conocimiento del inglés o español con un nivel igual o superior al B2 del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

El procedimiento para la concesión de las becas es de concurrencia competitiva y para valorar las solicitudes se atenderá al resultado de la baremación realizada por un jurado que tendrá en cuenta méritos objetivos, así como la calidad y adecuación de las propuestas presentadas. Hasta el momento se han beneficiado de estas becas más de 130 investigadores procedentes de distintos países de la UE y de otros como Brasil, Colombia, Cuba, Marruecos, México, Perú, Rusia y Ucrania.

Becas europeas

Las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V versan sobre la historia, la memoria y la integración europea tomando como marco y prioridad el perfil de la persona, institución, proyecto o iniciativa galardonada en cada edición, con quien se define el tema y prioridades de investigación bajo una perspectiva multidisciplinar. Así, en la XV edición, el jurado del Premio Europeo Carlos V otorgó el galardón al Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), una ONG europea que reúne a organizaciones que representan a 100 millones de personas con discapacidad y a sus familias en toda Europa.

De acuerdo con la decisión del jurado, el EDF cumplía en el momento de recibir el premio 25 años "defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y promoviendo su inclusión, preocupándose por aquellas personas que más lo necesitan y que sufren discriminaciones múltiples por el hecho de contar con capacidades diferentes, poniendo en valor su dignidad como personas y el gran valor que son para la sociedad justa e igualitaria, y contribuye al proceso de integración europea, a los valores que la Unión Europea defiende y a que todos los ciudadanos puedan convivir en este espacio común en condiciones de igualdad y sin sufrir discriminación debido a sus capacidades sociales".