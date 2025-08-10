Feijóo incorpora a seis políticos extremeños a la estructura nacional del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha incorporado a seis políticos extremeños a la estructura de la formación a nivel nacional: Gema Cortés, Isabel Palomino, Fernando Pizarro, Cristina Teniente, Carlos Floriano y Antonio Cavacasillas. Estos nombramientos se han producido en el último mes, en el que el líder de los populares ha aprovechado para reorganizar a su equipo y engrasar toda la maquinaria para activar el 'modo electoral'.

En este sentido, ya ha anunciado que en septiembre presentará un listado de leyes sanchistas a derogar y a sustituir, en su firme compromiso de hacer una "limpieza" de todo lo que tenga que ver con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. En el marco del XXI Congreso Nacional del partido, celebrado los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid, Feijóo anunció que la portavoz popular en el Ayuntamiento de Badajoz y diputada provincial, Gema Cortés, pasaría a formar parte de la Ejecutiva Nacional como vocal.

Los nombramientos

Según destacaron entonces los populares extremeños en un comunicado, Gema Cortés fue una de las personas que estuvo junto a María Guardiola cuando esta comenzó su camino hacia la presidencia del PP de Extremadura y más tarde hacia la del Ejecutivo extremeño. Por otra parte, tras la renovación de los estatutos donde se incorpora la representación de diez pequeños municipios, la alcaldesa de Torremocha, Isabel Palomino, municipio cacereño de 1.126 habitantes, se une a la Junta Directiva Nacional.

Como vocal de este organismo fue designado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, quien llegó en 2011 a la Alcaldía con 36 años y por mayoría absoluta. Desde entonces, el regidor municipal placentino ha obtenido otras tres mayorías absolutas más (2015, 2019 y 2023). El expresidente del PP extremeño y actual senador, José Antonio Monago, revalidó la presidencia del Comité de Derechos y Garantías del PP, un órgano que busca dar «transparencia, honor y credibilidad» al partido.

Cabe indicar que la Junta Directiva Nacional cuenta con unos 100 integrantes, incluidos 30 vocales, 10 alcaldes de localidades con pocos habitantes y otra lista a la que se accede según se ocupen cargos orgánicos o institucionales dentro del partido. De esta ya formaban parte otros 18 políticos extremeños como la presidenta Guardiola; los alcaldes de Badajoz y Cáceres, Ignacio Gragera y Rafael Mateos, respectivamente; y los presidentes provinciales de Badajoz y Cáceres, Manuel Naharro y Laureno León, entre otros.

Nuevo organigrama

En el Comité de Dirección celebrado el 28 de julio, se acordó la nueva estructura orgánica del partido estableciendo ocho vicesecretarías con Miguel Tellado como secretario general de la formación, y con la creación de vicesecretarías clave como Coordinación Sectorial, Regeneración Institucional, Política Autonómica, Hacienda, Sanidad, Economía, Cultura y Educación. También incluye múltiples coordinaciones territoriales para reforzar la presencia del PP en todo el territorio nacional.

Cabe destacar que pasan a formar parte del renovado organigrama la diputada en el Congreso por Cáceres Cristina Teniente, como coordinadora de Formación Profesional de la vicesecretaría de Educación e Igualdad liderada por Jaime de Los Santos; el también diputado por la provincia cacereña Carlos Floriano, como secretario del área de Exterior; y el diputado en la Cámara Baja por Badajoz, Antonio Cavacasillas, como secretario de Pequeños Municipios.

"Cristina Teniente, Carlos Floriano y Antonio Cavacasillas son un reflejo del talento, la experiencia y la dedicación que representa nuestro partido en esta tierra", manifestó la jefa del Ejecutivo autonómico, tras conocer estos nombramientos, a través de sus redes sociales. Guardiola confesó sentirse "profundamente orgullosa" de contar con compañeros como ellos, al tiempo que dio las gracias a Feijóo por "apostar, una vez más, por Extremadura".