La hostelería extremeña experimenta una de las mayores caídas en contratos del país

Es paradójico, pero está ocurriendo: a pesar del aumento del turismo en España, la contratación del sector de la hostelería durante el primer semestre ha descendido un 1,5% respecto al mismo periodo del año pasado. Concretamente, entre enero y junio se registraron 1.253.335 firmas para nuevas ocupaciones en el país, lo que refleja una moderación en el ritmo de crecimiento de la demanda de profesionales en el sector.

Este análisis de Randstad analiza el comportamiento del mercado laboral en la hostelería durante el primer semestre del año, apoyado en los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ofrece una radiografía completa del comportamiento del sector en todas las comunidades autónomas. Las caídas más pronunciadas se han registrado en Extremadura, con un descenso del 6,6% en las contrataciones frente al periodo enero-junio de 2024; la Comunidad de Madrid, con un 5,5% menos; y la Región de Murcia, el País Vasco e Islas Baleares, que han reducido su volumen un 4,4%.

"Estas diferencias ponen de manifiesto una evolución dispar del sector, influida por factores como la demanda turística, la estacionalidad o el ajuste del mercado laboral tras años de fuerte crecimiento".

Cuarta con menos empleados nuevos

Además, Extremadura se posiciona como la cuarta comunidad que menos contratos ha firmado en hostelería de enero a junio, con 24.892, aunque hay que tener en cuenta que estos son datos absolutos, y la comunidad tiene mucho menos peso poblacional que otras.

No obstante, la cuestión es que, según los datos publicados este viernes por Turespaña, sobre los ocupados en actividades turísticas, Extremadura también sale mal parada: es la cuarta comunidad con el mayor descenso en el segundo trimestre de este año, con el -6%, por detrás de Baleares (-10,7%), Murcia (-8,5%) y Castilla-La Mancha (-6,6%). Como se observa, la primera es el 'tótem' del turismo, las Islas Baleares, lo que puede indicar un ajuste tras el importante crecimiento de los últimos años en el país.

De hecho, Ana Hervás, directora regional de la zona Sur y Levante de Randstad, lo argumenta: “Este ligero descenso en el número de contratos podría estar relacionado con una estabilización del mercado turístico tras la recuperación postpandemia, así como con un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de profesionales en hostelería”, asegura.

Los autónomos lo intentan

Aunque el mercado efectivamente puede estar ajustándose tras años de aceleración, y Extremadura tiene sus temporadas fuertes en primavera y en otoño, el peso de la hostelería en el mercado laboral de la región es muy importante: de las 369.120 personas ocupadas en la comunidad, 28.825 pertenecen a este sector (casi 8 de cada 100), según datos de julio.

Por eso tampoco, son buenas noticias que, según las cifras del Sexpe, las actividades que más afiliados perdieron en el régimen general durante julio en Extremadura fueron los 'servicios de comidas y bebidas', con 261, hasta un total de 17.091. No obstante, en cuanto al régimen de autónomos, estos servicios fueron precisamente los que más ascendieron, con 40 nuevos emprendedores dispuestos a buscar fortuna en hostelería, hasta sumar 6.985 en la región.

Datos nacionales de récord

Aunque el sector se esté reajustando tras años de fuertes subidas, cabe destacar que España podría volver a batir récords este año con la llegada de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Por ello, el empleo turístico ya ha superado en el segundo trimestre, fuera de lo que tradicionalmente se considera temporada alta, la cifra de 3 millones de ocupados.