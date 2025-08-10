El mayor legado del folclore extremeño

Aquella tarde, el niño traía una pregunta más grande que su cuaderno. Había leído algo en la biblioteca del pueblo, un libro con letra pequeña y páginas que olían a cera, que tenía un sobre de papel en la parte interior de la portada para guardar las cartulinas amarillas que dejaban constancia de los préstamos anteriores. Al volver a casa, corrió por el zaguán hasta el patio, donde la abuela bordaba bajo la parra; el agua fresca del piporro y un platillo con un helado de corte y dos galletas a cada lado daban la bienvenida al chiquillo.

—Abuela, ¿quién fue Bonifacio Gil?

Ella levantó la vista, y sin dejar el bastidor, dijo:

—Fue quien nos enseñó que no hace falta ser natural de un lugar para amarlo y respetarlo. Fue quien supo que un pueblo sin coplas es un pueblo con la boca cerrada y, además, condenado al olvido.

El niño se sentó, sacó su libreta, y se dispuso a escuchar lo que no salía en los libros de texto.

—Bonifacio Gil García. Así se llamaba. Nació en Santo Domingo de la Calzada (antigua Provincia de Logroño, hoy La Rioja), la víspera del día de San Isidro del año 1898. Un hombre discreto, pero con el oído bien afilado. Le gustaban los diccionarios, pero más aún los corrales, las cocinas y las plazas donde la gente decía sin pensar, y cantaba sin saber que estaba preservando la historia. Fue un músico de gran valía y reconocimiento y por eso ganó las oposiciones como Director Musical y fue trasladado a nuestra tierra, al Regimiento de Infantería Castilla 16 en Badajoz.

Pero su gran legado, hijo, se llama así, como una misa escrita con voz del pueblo: ‘Cancionero Popular de Extremadura’.

—¿Eso qué es, abuela? Habíamos hablado de una ‘Lírica Popular’ del Señor García Matos y de una ‘Magna Antología’, pero ¿un cancionero?

—Un milagro de papel. La mayor recopilación de canciones tradicionales que se haya hecho en nuestra tierra. Más de 700 textos que recogió él mismo durante años de andanzas por los pueblos, escuchando a las mujeres mayores, a los pastores, a los artesanos, a los niños… A todos los que todavía sabían cantar y aún lo podían recordar.

Lo publicó en 1931, a través del Centro de Estudios Extremeños y después de más de una década de trabajo de campo, porque no solo anotaba los romances, también indicaba quién lo decía, en qué pueblo, qué variantes tenía, y qué significaba para ellos. Era como recoger el alma en pedacitos.

Con raíces profundas

—Pero, ¿y qué es un romance abuela?

—Una forma de contar. De narrar. De cantar una historia con ritmo y rima. Algunos son medievales y han sobrevivido siglos en las gargantas de las abuelas. Otros, más modernos, pero igual de nuestros.

Por ejemplo, en Trujillo recogió esta versión del ‘Romance del Conde Olinos’, uno de los más antiguos de la tradición española:

Por el mes era de mayo, / cuando hace la calor,

cuando canta la calandria / y responde el ruiseñor…

O este otro, recogido en la Sierra de Gata, con el dramatismo del pueblo:

Que me maten si es mentira,

que me entierren sin perdón,

que el que mata por amores

no merece salvación.

—Había romances históricos, como el de ‘La muerte del príncipe don Juan’ o ‘El rey moro que perdió a Badajoz’. Y otros religiosos, como el de la Virgen María o el del ciego de Belén.

También los había novelescos, amorosos, eróticos, burlescos o trágicos. Todos venían con las marcas del habla extremeña: con sus giros, sus dichos, sus silencios. Porque Bonifacio no corregía lo que recogía. Lo dejaba con su acento, como se había dicho. Porque sabía que cada palabra tenía su peso y su color; esencia pura de Extremadura.

Trabajo de campo heroico

—¿Y cómo lo hizo? —preguntó el niño.

—Con paciencia, hijo. Y con cuadernos. Todo lo apuntaba a mano, escuchando con devoción. Se iba a pueblos como Fregenal, Alcántara, Guareña, Alcuéscar, Zarza la Mayor, Cabeza del Buey, y se sentaba con las mujeres, muchas veces después de la cena, cuando ya se había recogido el pan de la mesa y la radio no molestaba. Les pedía que recordaran lo que les cantaban sus madres. Y así, con una copla aquí y otra allá, fue levantando una catedral de memoria.

Una estructura que habla de nosotros

Sus tomos se dividen en varios apartados:

1. Romances viejos: de origen medieval o renacentista, transmitidos oralmente. Los más clásicos.

2. Romances tradicionales modernos: historias del siglo XIX o XX, pero que ya se habían asentado en la memoria popular.

3. Romances religiosos: de santos, vírgenes, milagros, penitencias.

4. Romances burlescos y satíricos: críticas disfrazadas de humor.

5. Romances amorosos y de bodas: llenos de emoción y picardía.

6. Romances de ciegos y pliegos de cordel: que se vendían en ferias, recitados por ciegos ambulantes.

7. Variantes múltiples de un mismo tema, que Bonifacio ordenó con mimo filológico.

Ejemplos que no se deben perder

Dicen que soy una rosa

que no se puede tocar,

pero el aire cuando quiere

me viene a acariciar.

El toro de la ganancia

mata al torero del alma,

que por más oro que tenga

muere sin llevarlo en calma.

Un legado que nos sigue mirando

Bonifacio Gil no solo dejó nuestra obra, también inició el Archivo de Tradiciones Populares y ayudó a cimentar el conocimiento serio de la cultura oral extremeña.

Bonifacio Gil fue miembro de la Real Academia de la Historia, y colaboró con Ramón Menéndez Pidal y su esposa María Goyri, quienes lo consideraban un aliado imprescindible.

Murió joven, la víspera de Nochebuena de 1964, pero dejó un testamento de papel que todavía nos ilumina a todos nosotros. Y lo mejor de todo es que lo hizo sin alardes, sin darse importancia, sin presumir y sin creerse más que nadie; como se hacen las cosas importantes. Solo con su oído, su cuaderno, y un inmenso respeto por la gente.

La abuela se levantó. Fue a una alacena, sacó un cuaderno antiguo que en la pasta tenía un toro pintado en negro y lo puso en las manos del niño. Estaba atado con una cuerda pita y se veía muy viejo.

—Esto me lo dio mi madre. Tiene canciones que aprendió de la suya. Algunas están en el libro de Bonifacio. Otras no. Escríbelas tú también para que no se nos olviden, para que sigan cantándose, aunque las gargantas cambien y los oídos que las escuchen también.

El niño asintió. Cerró su libreta, pero abrió la promesa: seguir escuchando y seguir aprendiendo.

—Gracias, abuela. Hoy he aprendido que la poesía más grande no siempre se escribe: a veces se canta.

—Y a veces se guarda. Ten cuidado y vuelve pronto a verme.