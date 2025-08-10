Formación

Plazo para el Bachillerato de adultos en Extremadura: modalidades, requisitos y conciliación con trabajo y familia

El alumnado, que debe tener más de 18 años (o excepcionalmente 16 con condiciones), podrá cursar las clases en régimen presencial, nocturno o a distancia

Clase presencial de Bachillerato para adultos.

Clase presencial de Bachillerato para adultos. / EFE

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ya ha conovocado el proceso de admisión y matriculación para las Enseñanzas de Bachillerato destinadas a personas adultas en Extremadura. Es necesario ser mayor de 18 años o cumplirlos durante el año natural en que se inicia el curso, aunque excepcionalmente tendrán acceso a la convocatoria los mayores de 16 años con contrato laboral que impida la asistencia en régimen ordinario, deportistas de alto rendimiento o quienes presenten circunstancias excepcionales debidamente acreditadas.

Los interesados deberán estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente académico, o contar con cualquiera de los títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo. En el caso de sistemas educativos extranjeros, deben tener la homologación correspondiente a ESO, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Compatibles

La oferta educativa está diseñada para facilitar el acceso a la formación de adultos mediante un aprendizaje "flexible que les permite compaginar sus estudios con la vida personal, laboral o familiar".

En concreto, el alumnado podrá cursar Bachillerato en régimen presencial nocturno o a distancia. Esta última modalidad, ofertada en los IES Reino Aftasí de Badajoz y El Brocense de Cáceres, se organizará en régimen semipresencial u online.

El número de plazas disponibles se calculará restando del total autorizado aquellas que ya están ocupadas por los estudiantes con derecho a permanencia. En cualquier caso, la ratio orientativa por grupo es de 30 para el régimen presencial nocturno, 30 para el semipresencial y 100 para el régimen online.

Modalidades

Por otro lado, las modalidades ofertadas son 'Ciencias y Tecnología', 'General', 'Humanidades y Ciencias Sociales' y 'Artes', a excepción del IES El Brocense que no ofertará esta última modalidad.

Deberán presentar solicitud de admisión las personas que se incorporen por primera vez a un centro educativo sostenido con fondos públicos para iniciar estas enseñanzas y no tengan reconocido el derecho a permanencia o lo hayan perdido por transcurrir el plazo de solicitud de matrícula sin haberla efectuado.

Cómo inscribirse y plazo

Las solicitudes de admisión y matriculación se cumplimentarán con los modelos incluidos en la resolución, también disponibles en la página web educarex.es/eda.

El plazo de presentación de solicitudes y documentación tanto para la admisión de nuevo ingreso, como para la matriculación del alumnado con derecho a permanencia será del 1 al 10 de septiembre de 2025.

Los alumnos que hayan participado en el procedimiento de admisión y hayan obtenido plaza deberán confirmar su matrícula siguiendo las indicaciones de la resolución, y una vez concluido el proceso de admisión y matriculación según el calendario establecido, se constituirán listas de espera con aquellos solicitantes que no obtuvieron plaza en las materias solicitadas.

Más información en el Diario Oficial de Extremadura del 15 de julio de 2025.

