Este lunes comienza el traslado de menores a la península: Extremadura recibirá a 159 migrantes

El Gobierno central iniciará mañana lunes el traslado desde las Islas Canarias de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península, segun fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press. De estos, está previsto que a Extremadura lleguen 159, aunque aún no se sabe cuándo. Este pasado viernes estaba en duda el inicio de la operación, ya que el Gobierno de Canarias requirió al departamento que dirige Elma Saiz más datos sobre esta primera derivación.

En este sentido, desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Canario aseguraron que en la orden de traslado que recibieron del Estado para la salida de los menores migrantes no especificaba que fuera el lunes 11 de agosto la derivación, ni tampoco quién les acompañaría. Asimismo, fijaba que serían 10 y no ocho (como se dijo en un principio) los menores migrantes que se iban a trasladar.

Así lo informaron después de que esta semana fuentes de la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS) sobre los menores solicitantes de asilo acordara empezar los traslados el lunes. Estas mismas fuentes aseguraron que estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. A su vez, destacaron la importancia de que en el proceso "prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior".

Además, señalaron que estos menores solicitantes de asilo presentan un perfil "altamente vulnerable", ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras. Agregaron que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses y que también hay niñas y adolescentes.

Valoraciones individualizadas

Engloba, la entidad colaboradora en Canarias, está llevando a cabo las valoraciones individualizadas a los menores que han manifestado disposición a trasladarse a la Península, un trámite que resulta "clave" para poder llevar a cabo con plenas garantías este procedimiento. Una vez se tienen estos expedientes cumplimentados, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias se reúnen para hacer la selección de los primeros perfiles en función de sus necesidades y del destino final.

Paralelamente, el Ejecutivo presentó en julio un calendario para el traslado de los menores al centro de acogida y derivación Canarias 50, en Las Palmas. Así, durante las pasadas semanas se completaron los primeros traslados, efectuados a partir de los listados remitidos por el Gobierno de Canarias, con un total de 141 menores. Las fuentes recalcaron que la valoración de cada expediente, que se realiza junto con el Ministerio Fiscal, resulta "fundamental" para preservar en todo momento el interés superior del menor.

El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones para dar cumplimiento al auto del Supremo y crear 1.200 plazas en la Península. El Ministerio de Migraciones aportó un total de 750 plazas, que se están concretando en la actualidad con las entidades habitualmente colaboradoras, para que estén disponibles "de forma inmediata". Tras la reunión, la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, expuso que el Estado se ha comprometido a que harán dos derivaciones semanales de entre 15 a 20 niños, a excepción de la primera salida, que será de ocho.

Postura de la Junta

Por su parte, la Junta de Extremadura ha exigido "equidad, corresponsabilidad y recursos suficientes" para garantizar una "atención digna y justa" a los menores. De igual forma, el Ejecutivo regional ha remarcado que la región es una "tierra solidaria" y que ha cumplido con los compromisos consensuados, pero ha añadido que "no puede hacer frente, sin recursos", a la "irresponsable imposición" que pretende el Gobierno, "invadiendo competencias autonómicas mientras no cumple con sus obligaciones en política migratoria".

En este sentido, el Ejecutivo regional criticó que el Gobierno haya declarado "unilateralmente" la capacidad ordinaria de Extremadura para acoger menores migrantes no acompañados en 344 plazas. "Es decir, nos obligan a duplicar el sistema actual. Además, imponiendo criterios sin consensuar, (el Gobierno) ha decidido que trasladará a Extremadura a 159 menores procedentes de Canarias, mientras que a Cataluña y al País Vasco no les asigna ninguno. "Esta distribución es injusta e insolidaria, y responde a los intereses políticos de Sánchez", indicaron.