Bulgaria recupera el buitre negro, extinguido hace 150 años, gracias a Extremadura

Bulgaria ha conseguido recuperar la población de buitre negro después de 150 años extinguido en el país, gracias a un proyecto europeo en el que Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) y la Fundación para la Conservación del Buitre (VCF) han enviado 17 ejemplares tras su recuperación en el Hospital de Fauna Salvaje de AMUS, ubicado en el municipio de Villafranca de los Barros (Badajoz), lo que suma más de 600 ejemplares en los últimos seis años desde la región de Extremadura.

Álvaro Guerrero, director de AMUS, ha explicado que, en concreto, se trata de buitres procedentes de diversos puntos de la comunidad, que normalmente obedecen al patrón de animales jóvenes que se encuentran «desorientados, desnutridos y, sobre todo, perdidos del seno de las colonias». Estas aves suelen vivir agrupadas en colonias y algunas, cuando nacen, se dispersan de sus padres, entran en fase errática y se pierden. Al no encontrar alimento, se debilitan y caen en zonas «insólitas», como pueblos o ciudades, «donde no suele haber otros buitres».

La motivación de este proyecto es la recuperación de las antiguas áreas de distribución del buitre negro en Europa. Esta especie se encontraba ampliamente distribuida el siglo pasado en diversas zonas del continente, pero ha ido desapareciendo por factores «puramente antrópicos», relacionados con el empleo de venenos para combatir depredadores como los lobos, los jinetes o los meloncillos (de los que se alimentaban e ingerían accidentalmente el veneno), la persecución directa, las molestias en las zonas de edificación y la alteración y pérdida de hábitat.

De esta forma, AMUS, en colaboración con la Junta de Extremadura, iniciaron este proyecto hace unos 12 años para intentar recuperar y redibujar en el mapa la presencia del buitre negro en Europa. Desde entonces, han enviado ejemplares tanto a Bulgaria como a otros países (Francia, Chipre, Cerdeña o Sicilia), a través de la Fundación para la Conservación del Buitre, quienes gestionan el transporte, control y seguimiento de estas especies en su lugar de destino. Allí, son monitorizados con dispositivos GPS para comprobar sus movimientos, cómo utilizan el espacio, si se alimentan y, sobre todo, si se reproducen con otras especies salvajes, «que es el éxito en un tramo de reintroducción», expresa Guerrero.

Esto supone «generar muchísimo músculo en la dinámica poblacional, y favorecer la dispersión y la distribución de la especie aportando individuos sanos y de calidad», puesto que no todos los buitres son enviados a estos países, solo «los que genéticamente tienen más variedad, los que anatómicamente están mejor desarrollados». «Es el germen de una futura población de buitres negros dentro de estas zonas», añade.

En este sentido, Guerrero indica que lo que pretenden «es crear conectividad con las poblaciones existentes, que son residuales, favorecerlas, y fomentarlas con nuevos ejemplares para que se reproduzcan y se completen los números que consigan que la especie se mantenga relativamente estable y viable en el tiempo».

El escenario perfecto

Sobre por qué Extremadura es un espacio con una gran cantidad de buitres negros, Guerrero afirma que la región es «un referente en el mundo en cuanto a poblaciones de aves necrófagas», con el 50% de la población de buitre negro total del país y con un 40% del total de la población europea. «Hay pocos lugares en Europa con una cantidad de especies de buitres como las que encontramos en Extremadura». Y hay un factor clave detrás: el mantenimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la ganadería en extensivo. «Todo el sistema que tenemos en Extremadura, formado principalmente por encinas y alcornoques, este bosque aclarado que se llama dehesa, genera y favorece una producción de ganado de calidad, que está suelto y que muere en el campo».

Ese es el momento favorito de los buitres, quienes aprovechan que los deshechos de cadáveres no son recogidos para utilizarlos como su propio alimento. Un escenario «perfecto» en el que, además, la población de buitre negro más importante del mundo se encuentra en Extremadura, en Monfragüe y en la Sierra de San Pedro. «Esto demuestra la salud de nuestros ecosistemas y la perfecta integración entre el desarrollo ganadero y la conservación», sostiene el director.

Además, se prevé que el proyecto dure unos 4 años más. Cada anualidad se enviarán unos 15 buitres, y posteriormente se continuará con otros países. Unos datos que, para Guerrero, denotan «la importancia de Extremadura, no solo en cuanto a conservación, sino también en cuanto al índice de solidaridad que nuestra comunidad tiene con el resto de países que perdieron estas especies».

Asimismo, destaca que para AMUS el proyecto supone un «salto cualitativo» en su proyección internacional, puesto que no es solo enviar buitres, «detrás de todo eso hay una serie de alianzas que se deben establecer y que han fortalecido nuestra presencia en Europa, esencial de cara a seguir haciendo proyectos de proyección europea». «Siempre habíamos trabajado de forma local o nacional, pero nunca habíamos dado ese paso tan grande de preocuparnos por la conservación de especies fuera de España. Este proyecto, y otros que hemos desarrollado, contribuyen de manera fehaciente a la conservación de especies en una escala continental y eso es importante».