Los días de riesgo por calor para embarazadas en Extremadura aumentan en 20 en solo cuatro años

El análisis de los termómetros manifiesta temperaturas medias cada vez más elevadas y las consecuencias son diversas. En el caso de las mujeres embarazadas, el cambio climático ha provocado que los días de riesgo por calor aumenten en 20 en solo cuatro años, de 2020 a 2024, según un informe elaborado por la plataforma independiente de científicos y periodistas 'Climate Central'.

El verano de 2023, el más caluroso en dos milenios

Para empezar, algunos datos relevantes. El verano de 2023 fue el más cálido de los últimos 2.000 años en el hemisferio norte, con una temperatura 2,20 grados más elevada que la media estival durante durante ese periodo. Así lo asevera un estudio realizado por científicos de la Universidad de Cambridge y de la de Johannes Gutenberg, que han analizado las particularidades de ese verano después de haberse publicado que fue el más cálido desde que se tenían registros. Es decir, desde 1850.

Para ello, emplearon la información facilitada por los anillos de árboles milenarios, que registran las condiciones climáticas a las que se han expuesto a lo largo de su vida.

El 2024, tercer año más cálido desde 1961

Sea como fuere, el año 2024, en su conjunto, se convirtió en el tercero más caluroso desde 1961, con una anomalía de 1,1 grados. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), enero, agosto y noviembre fueron los meses con las mayores desviaciones. El pasado ejercicio se produjeron tres olas de calor, con una duración total de 22 días, es decir, una de cada cuatro jornadas del verano. Además, no hubo ninguna ola de frío.

En Extremadura, el verano de 2025 ya se ha ganado el calificativo de sofocante, con dos olas de calor, un mes de junio con 26,1 grados de media (la región bate su récord en 35 años) y un mes de julio en el conjunto del país con una anomalía superior a +1 ºC.

Gestantes

Y uno de los tantos efectos de estos cambios repercute, directamente, en las mujeres gestantes. Lola Hurtado, ginecóloga del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, confirma a este diario que "cuando llega el calor, tenemos un mayor número de consultas" y, "con el aumento de temperaturas que venimos observando durante los últimos años, es todavía más frecuente".

Pero, ¿por qué se producen esas consultas? Hurtado explica que la evidencia científica es poca, porque toda la información que se tiene sobre las consecuencias de la exposición al calor de las mujeres gestantes se ha extraído de estudios en animales.

Las consecuencias del calor extremo

En cualquier caso, sí está comprobado que las temperaturas extremas pueden tener efectos teratogénicos, es decir, provocar alteraciones en el feto, afectando a su crecimiento y a su desarrollo normal. La experta dice que estas incidencias pueden traducirse en defectos del tubo neural (cerebro, columna vertebral y médula espinal), cardiovasculares y orofaciales (boca y cara).

Pero, dos de las consecuencias más frecuentes de la exposición a las altas temperaturas, por las que más pacientes son atendidos en la consulta de Lola Hurtado, son los partos prematuros y los recién nacidos con bajo peso.

Los efectos en la madre

En el caso de la madre, el calor extremo puede provocar deshidratación que, de por sí, causa contracciones. La parte positiva o alentadora es que "en la mayoría de los casos, pueden controlarse hidratando a la paciente y estando en un ambiente bien ventilado", apunta la ginecóloga.

Sea como fuere, las embarazadas también son más susceptibles a los golpes de calor, "que pueden suponer una complicación grave para la salud materna". Además, ese aumento de la temperatura corporal de la madre puede transferirse al feto y elevar, a su vez, su temperatura.

Hurtado explica que, aunque no hay una marca fija de riesgo establecida para las embarazadas, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricida (SEGO) recomienda no trabajar en espacios exteriores cuando los termómetros marcan 36 grados o más.

Eso sí, la experta asevera que, a partir de 33 grados, realizar alguna actividad al aire libre ya puede entrañar peligros.

El primer trimestre, el más peligroso

Lo que sí se conoce con certeza es que el primer trimestre del embarazo es un periodo especialmente vulnerable en cuanto a consecuencias para la formación y el desarrollo de los fetos. No solo por el calor, sino ante la exposición a cualquier factor externo. Es el momento de mayor riesgo ante anomalías genéticas.

Las recomendaciones

Por ello, Lola Hurtado recomienda a todas aquellas cuyo trabajo implique exponerse a las altas temperaturas, sea cual sea la semana de embarazo, que consulten con sus médicos, para pedir la baja en caso de que sea necesario.

Además, la experta aconseja mantenerse informadas de las alertas enviadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que siempre incide en los riesgos para los grupos más vulnerables: niños, ancianos o, también, embarazadas.

En caso de aviso, permanecer en casa y no realizar actividades en el exterior durante las horas centrales del día. También, utilizar ropa fresca, gorras y protección solar, hidratarse bien (se recomienda, especialmente a las embarazadas, que beban más de dos litros de agua al día), o consumir alimentos frescos, como fruta.

Sea como fuere, Hurtado cree que, en general, las mujeres embarazadas están concienciadas ante los peligros de las temperaturas extremas.

Las comunidades más afectadas

Retomando el estudio de 'Climate Central', fue Islas Baleares la comunidad que experimentó un mayor aumento de los días de riesgo de calor para las gestantes entre 2020 y 2024. 28 más, concretamente. Le siguen Castilla-La Mancha (26), Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia (las tres con 25).

Por último, de las cuatro ciudades españolas que recoge el informe, Barcelona, con 28 días, fue la que experimentó un mayor incremento. Le siguen Madrid (25), Valencia (22) y Sevilla (11).