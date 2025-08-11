Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística referentes a 2024
Extremadura registra el mayor número de extranjeros nacionalizados en diez años
Durante el año pasado se concedió la nacionalidad en Extremadura a 1.459 personas, un 11% que un año antes. La mayoría proceden e Marruecos y Venezuela y son mujeres. Desde 2013 no se superaba esta cifra
Casi 1.500 extranjeros obtuvieron la nacionalidad española en Extremadura durante el año 2024, lo que supone la cifra más alta de la última década. Hay que remontarse a 2013 para encontrar un dato superior al registrado el pasado año en la comunidad, con un total de 1.871 nacionalizados entonces frente a los 1.459 de 2024 y los 1.309 de un año antes (2023).
De esta forma, la comunidad extremeña sigue la tendencia nacional, que registra un incremento del 5% respecto al último ejercicio, pero dobla al porcentaje nacional con un aumento del 11,5%. Es, no obstante, la octava comunidad con mayor aumento de nacionalizados en el último año, que está encabezado por La Rioja (un 81,6% más) y Aragón (con un 49% más). En el lado opuesto se sitúan seis comunidades (Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Madrid y Murcia) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que registran cifras negativas.
¿De dónde vienen?
Marruecos, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Colombia y Perú son, por este orden, los países principales de origen de los solicitantes de la nacionalidad en Extremadura, un proceso que desde 2015 exige nuevos requisitos, lo que podría haber influido en la rebaja de las peticiones de nacionalidad en los años posteriores. Hasta entonces solo tenían que superar varias preguntas aleatorias que hacían los jueces de primera instancia, pero a partir de ese año entró en vigor una nueva normativa que obliga a superar dos exámenes oficiales (o uno según el país de origen) para obtener la certificación, lo que también ha supuesto un encarecimiento del proceso, según denuncian desde el principio colectivos de extranjeros.
Aunque los solicitantes son mayoritariamente de Sudamérica, Centro América y África, también hay ya nacionalizados extremeños procedentes de la Unión Europea (destacan 39 de Rumanía y 12 de Portugal, entre otros) y de Asia (siendo Pakistán el país con más solicitantes, 16, aunque también los hay de China o de Filipinas, entre otros).
Un tercio tiene de 30 a 44 años
Los datos del Instituto Nacional de Estadística permiten conocer más detalles de los nuevos españoles registrados durante el año pasado: la mayoría son mujeres y una tercera parte tienen entre 30 y 44 años. En concreto, de los 1.459 nacionalizados en Extremadura, el 60,5% tienen género femenino: 884 frente a 575 hombres. En cuanto a la edad, los hay en todas las franjas, pero el 35% se encuentran entre los 30 y los 44 y hay casi otro 25% menor de edad, entre los 0 y los 14 años.
Las estadísticas también reflejan que el 84% de los nacionalizados en la región durante 2024 (1.226 personas) lograron la documentación española a través de la residencia (se requieren 10 años en el país), mientras que otros 233 lo hicieron por otras vías: por opción (para personas con vínculos específicos con España), por carta de naturaleza (concesión discrecional del Gobierno), por posesión de Estado (actuar como español durante un tiempo prolongado), por origen (si alguno de los padres es español).
El proceso y las excepciones: los residentes deben superar uno o dos exámenes, según el país de origen
Conseguir la nacionalidad a través de la residencia es la forma más habitual, pero existen varios requisitos para lograrlo. El primero de todos es que el interesado debe haber vivido legalmente y de forma continua en España durante un periodo determinado, que variará en función del país de origen, el de nacimiento y otros parámetros. El segundo requisito fundamental para los solicitantes de la nacionalidad deberán superar dos exámenes obligatorio, ambos diseñados y administrados por el Instituto Cervantes: el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) A2 y el de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE).
El DELE es un examen que consta de cuatro pruebas en las que se evalúan la comprensión de lectura, auditiva y el uso de la lengua, así como la expresión e interacción, tanto escrita como oral. Los extranjeros que provienen de países en los que el español es la lengua oficial, están exentos de realizar la prueba. En cambio, el CCSE lo tienen que superar todos los interesados en solicitar la nacionalidad española por residencia, independientemente de su país de origen. En este se evalúan el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural española.
Pero hay incluso algunos grupos de extranjeros que, por excepción, no deben realizar los exámenes anteriores. Las personas que hayan realizado en España la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) no deben hacer ninguna de las pruebas. Los menores de edad y las personas de capacidad modificada judicialmente también estarán dispensados de hacer estas pruebas. Los solicitantes que no sepan leer ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje, también pueden pedir una dispensa. En el caso de las personas con discapacidad se les ofrecerá actuaciones especiales para poder hacer los exámenes en igualdad de condiciones que el resto de los solicitantes. ¿Cómo solicitar la dispensa? Para pedir la exención de los exámenes, los solicitantes deberán presentar el modelo oficial al iniciar el trámite ante el Registro Electrónico, el registro público de las delegaciones de gobierno, o por correo postal. La resolución de la solicitud se recibirá en un plazo máximo de seis meses desde su presentación.
