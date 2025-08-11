Extremadura registra el mayor número de extranjeros nacionalizados en diez años

Casi 1.500 extranjeros obtuvieron la nacionalidad española en Extremadura durante el año 2024, lo que supone la cifra más alta de la última década. Hay que remontarse a 2013 para encontrar un dato superior al registrado el pasado año en la comunidad, con un total de 1.871 nacionalizados entonces frente a los 1.459 de 2024 y los 1.309 de un año antes (2023).

De esta forma, la comunidad extremeña sigue la tendencia nacional, que registra un incremento del 5% respecto al último ejercicio, pero dobla al porcentaje nacional con un aumento del 11,5%. Es, no obstante, la octava comunidad con mayor aumento de nacionalizados en el último año, que está encabezado por La Rioja (un 81,6% más) y Aragón (con un 49% más). En el lado opuesto se sitúan seis comunidades (Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Madrid y Murcia) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que registran cifras negativas.

¿De dónde vienen?

Marruecos, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Colombia y Perú son, por este orden, los países principales de origen de los solicitantes de la nacionalidad en Extremadura, un proceso que desde 2015 exige nuevos requisitos, lo que podría haber influido en la rebaja de las peticiones de nacionalidad en los años posteriores. Hasta entonces solo tenían que superar varias preguntas aleatorias que hacían los jueces de primera instancia, pero a partir de ese año entró en vigor una nueva normativa que obliga a superar dos exámenes oficiales (o uno según el país de origen) para obtener la certificación, lo que también ha supuesto un encarecimiento del proceso, según denuncian desde el principio colectivos de extranjeros.

Aunque los solicitantes son mayoritariamente de Sudamérica, Centro América y África, también hay ya nacionalizados extremeños procedentes de la Unión Europea (destacan 39 de Rumanía y 12 de Portugal, entre otros) y de Asia (siendo Pakistán el país con más solicitantes, 16, aunque también los hay de China o de Filipinas, entre otros).

Un tercio tiene de 30 a 44 años

Los datos del Instituto Nacional de Estadística permiten conocer más detalles de los nuevos españoles registrados durante el año pasado: la mayoría son mujeres y una tercera parte tienen entre 30 y 44 años. En concreto, de los 1.459 nacionalizados en Extremadura, el 60,5% tienen género femenino: 884 frente a 575 hombres. En cuanto a la edad, los hay en todas las franjas, pero el 35% se encuentran entre los 30 y los 44 y hay casi otro 25% menor de edad, entre los 0 y los 14 años.

Las estadísticas también reflejan que el 84% de los nacionalizados en la región durante 2024 (1.226 personas) lograron la documentación española a través de la residencia (se requieren 10 años en el país), mientras que otros 233 lo hicieron por otras vías: por opción (para personas con vínculos específicos con España), por carta de naturaleza (concesión discrecional del Gobierno), por posesión de Estado (actuar como español durante un tiempo prolongado), por origen (si alguno de los padres es español).