Red viaria
Extremadura, una de las tres regiones con mejor conservación de las carreteras
Queda solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Madrid, según un estudio
Extremadura se sitúa entre las tres comunidades autónomas con mejores niveles del estado de las carreteras, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Madrid, según el último informe sobre el estado de conservación de las infraestructuras viarias del país, presentado recientemente por la Asociación Española de la Carretera (AEC).
Atendiendo a ese documento, el 38 por ciento del total de la red de carreteras en Extremadura presenta un deterioro nulo o leve (29 por ciento de media en España); un 22 por ciento tienen un deterioro moderado (19 por ciento de media nacional), en un 17 por ciento de los casos el estado de la vía es grave (20 por ciento en España) y un 23 por ciento de las carreteras en la región presenta un estado de conservación muy grave (32 por ciento de media en el país).
"Es decir, en España un 52 por ciento de las carreteras presentan un estado de conservación grave o muy grave, frente al 40 por ciento en el caso de Extremadura", ha destacado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Inversión necesaria
Otro factor que se analiza en este informe de la AEC es la inversión necesaria para reparar estas carreteras deficientes, en que el caso de la comunidad autónoma extremeña se cifra en 600 millones de euros, y que asciende a casi 13.500 millones para toda España.
El análisis en el que se priorizan las necesidades de actuación, solo Aragón se sitúa en un nivel crítico, aunque llaman también la atención los casos de La Rioja (con un 41 por ciento de sus carreteras en situación muy grave), Castilla-La Mancha (con un 40 por ciento), Castilla y León (39 por ciento) y Galicia (38 por ciento), apunta el Ejecutivo extremeño.
Por debajo de la media se posicionan, además de la Comunidad Valenciana y en orden ascendente, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña como las regiones que presentan el menor porcentaje de carreteras con deterioros de consideración.
