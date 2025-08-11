El Gobierno dice que Extremadura es de las regiones "más beneficiadas" en recursos para atender a menores migrantes

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que la región es de las que salen "más beneficiadas" de las transferencias del Ejecutivo central para la atención a menores migrantes no acompañados.

Quintana ha señalado que la situación en torno a estos menores es un "drama humano" y que eso es "lo primero" en lo que se tiene que pensar, ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Es un auténtico drama, menores que llegan principalmente a Canarias y a Ceuta y evidentemente es un problema de Estado, y por eso se ha hecho la normativa para tratar de corresponsabilizarnos todos de manera solidaria para intentar minimizar este problema, este drama humano", ha recalcado.

Comienzan hoy los traslados

De esta forma se ha pronunciado José Luis Quintana a preguntas de los medios por el hecho de que este lunes está previsto que comience el traslado de menores migrantes desde Canarias hacia la península.

Así, se trataría del primer envío, en el que serían derivados una decena de menores solicitantes de asilo a centros de acogida estatales en diferentes comunidades autónomas.

En esta línea, el delegado ha apuntado que, siendo competencia de las comunidades autónomas la atención a menores, el Estado ha incrementado las cantidades para atender a estas personas.

Quintana apela a la solidaridad

"Yo siempre he dicho que Extremadura siempre ha sido solidaria y estoy seguro que en este caso también va a ser solidaria. Confío en que vamos a serlo", ha señalado Quintana a preguntas de los medios tras presidir en Almendralejo (Badajoz) la Junta Local de Seguridad.

Por ello, el delegado del Gobierno ha considerado que "no podemos taparnos los ojos" ante este "drama". "Yo creo que no tenemos derecho a taparnos los ojos, nosotros nos hemos siempre definido por ser solidarios y la apuesta del Gobierno de España es incrementar los fondos y así lo ha hecho", ha subrayado.