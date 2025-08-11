Muere Santiago Castellano a los 104 años, el octavo hombre más longevo de Extremadura

Santiago Castellano Martín ha fallecido este lunes a los 104 años y 255 días en la residencia de su localidad natal, Losar de la Vera. Su nacimiento se remonta al 29 de noviembre de 1920 y desde muy joven dedicó su vida a trabajar en el campo.

Testigo del 'Stonehenge español'

Todo cambió cuando fue reclutado por el duque de Peñaranda para gestionar la finca El Guadalperal, donde el arqueólogo germano-español Hugo Obermaier había descubierto en 1925 el dolmen de Guadalperal. Esta construcción megalítica datada en el Neolítico y formada por más de 140 lajas de granito ha sido objeto de numerosas investigaciones y es conocida popularmente como el 'Stonehenge español. Los habitantes de la finca pensaron que era un yacimiento de la época romana pero Obermaier, que pasaba a menudo sus vacaciones allí, reconoció y documentó su correcta datación.

Dolmen de Guadaperal / Cedida

Tras nacer sus hijos y trabajar en la finca hasta la construcción del embalse de Valdecañas en 1963, el destino llevó a Santiago hasta la finca La Barquilla, propiedad del Marqués de Griñón. Después probó suerte en Madrid, en busca de un futuro mejor para sus descendientes.

Al morir su esposa, Santiago decidió volver a su pueblo natal y se instaló en la residencia-pisos tutelados Ángeles Bujanda, donde ha residido hasta sus últimos días como el octavo hombre más longevo de la región. Cuando le preguntaban por el secreto de su longevidad, respondía con sencillez: “Trabajar mucho y tener mucha salud”.

El domingo también falleció Ángeles Moralejo Vaquero en su casa de Eljas, que había entrado en el grupo de los centenarios hace ocho días.

Jesús celebró 110 años en junio

El pasado 2 de junio cumplía años el hombre más longevo de Extremadura. Jesús Redondo Bermejo, natural de Cañaveral, celebraba sus 110 años en la residencia de mayores El Cuartillo de Cáceres, donde recibió la visita de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Redondo es también el tercer varón vivo de más edad de España, y el segundo más mayor de la historia de Extremadura.

Fotogalería | Jesús Redondo celebra con los suyos sus 110 años. /

El listado de las personas más longevas de la región lo completan Juan Cobos Sánchez (109), Adolfo Barrero Macías (108), Milagros Agustina González Nieto (108), María Sánchez Gómez (108), Modesta Benítez López (107), Manuela Navarro Molina (107), Brígida Soltero Hernández (107) y Adela Zarrallo Suárez (106), según la página de Facebook Extremeños Centenarios.