¿Qué quieren ser de mayor los niños extremeños y con quién trabajarían?

¿Qué quieres ser de mayor? Esta es una de las preguntas más frecuentes que se le formula a los pequeños durante la infancia. En Extremadura, los niños quieren ser futbolistas y las niñas profesoras. A la hora de elegir quién sería su jefe o jefa ideal, los chicos extremeños quieren a Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, y las chicas a la cantante Aitana. Así se desprende de la XIX encuesta anual que realiza el Grupo Adecco, que se ha publicado este lunes, y que recoge las respuestas aportadas por más de 1.900 menores de entre 4 y 16 años de todo el país sobre la situación del mercado laboral y la actualidad.

El estudio revela que los niños españoles "siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes a los que se encuestaba el año pasado", al tiempo que continúan existiendo grandes diferencias entre los sexos. Un año más, ellas prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y la formación, elegidas por 1 de cada 5 consultadas, seguidas por el mundo de la salud (física, pero también mental), con el 16,1% de las respuestas, y con el deporte (11,6%).

Por su parte, la mayoría de los niños (30,8%) querría tener una profesión relacionada con el deporte (futbolistas, jugadores de baloncesto, tenistas), seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional, con un 16,4%, o ser unos profesionales de las llamadas profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que este año desbancan a las que tienen que ver más directamente con las redes sociales (13,7%).

Como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, las chicas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta el 19,4% de las encuestadas. Tras ella, las profesiones preferidas por las niñas son futbolista (10%), que cae casi tres puntos, de nuevo veterinaria (8,1%), doctora (6,9%) y psicóloga (5,6%), que cierra el 'top 5' tras ganar peso este año. Los chicos no han variado: quieren ser de nuevo futbolistas (20%), seguidos a mucha distancia de la profesión de policía, con el 10%, youtuber (7,3%), informático (6%) y bomber (5,3%).

El jefe o jefa ideal

Si tuviesen que elegir quién sería ese jefe o jefa ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay diferencias entre los miembros de cada sexo. Por ejemplo, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (43,5%), seguidos de miembros de su familia (15%), del ámbito televisivo (9,5%) o de las redes sociales (7,5%). En cambio, ellas prefieren a alguien que provenga del mundo de la música por quien sientan admiración (29,7%), a un familiar (17,7%), deportista (9,5%), o colaborador de la televisión, novedad en esta edición (8,9%).

Por segundo año consecutivo, las chicas se decantan por la cantante Aitana (15,5%). En segundo lugar, la astronauta Sara García (8,4%), quien ya el año pasado apareció entre las más votadas, seguida por las madres (7,1%), la colaboradora de televisión y actriz Lalachus (nueva en el ranking con el 6,5%), y la cantante Lola Índigo (5,2%). Otras jefas deseadas son la dos veces ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí (4,5%), una amiga o ellas mismas (3,9% respectivamente), su profesora (3,2%) y, cerrando el 'top 10', la creadora de contenido conocida como Lola Lolita (2,6%).

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es el jugador Lamine Yamal (13,1%). Tras él, y perdiendo el liderato, está el tenista Carlos Alcaraz (11,8%) que, aunque baja una posición, gana 3 puntos porcentuales en votos. A continuación, los niños preferirían ponerse a las órdenes de su progenitor, elegido por el 7,8% de ellos, seguido por la opción de tener como jefe al streamer Ibai Llanos (5,9%), que repite en el ranking, y trabajar para el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (5,2%).

Noticias más relevantes

En la encuesta también se pregunta a los menores por cuál ha sido para ellos la noticia más importante de los primeros meses de 2025. El 16,6% de todos los participantes señalaron el gran apagón eléctrico de abril. Mientras que para el 14% fueron las inundaciones en Valencia y Albacete por la Dana. Asimismo, el 10% de los pequeños considera que diferentes hitos deportivos destacan como noticias más importantes, como la retirada de Rafa Nadal del tenis, la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros, la proclamación del Barça como campeón de Liga o incluso el fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid como entrenador.