El número de empresas creadas en Extremadura aumenta un 19,8% en junio, hasta las 109

El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en Extremadura en junio fue de 109, lo que representa un incremento del 19,8% en tasa interanual, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto nacional se crearon 10.964 nuevas sociedades, con un incremento del 15%. En el mismo mes se disolvieron 1.582 empresas, un 1,4 % más que en junio de 2024; de las que el 79,9 % lo hicieron voluntariamente, el 9,73 % por fusión y el 10,37 % restante por otras causas.

Disueltas

Con respecto a Extremadura, el número de empresas disueltas en junio fue de 39, de ellas 34 de forma voluntaria, dos por fusión y tres por otras causas, según el INE.

El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas en España fue de 442 millones de euros, un 6,2 % menos; mientras que el capital medio por operación descendió un 18,4 %, hasta 40.332 euros.

En junio ampliaron capital 2.262 sociedades mercantiles, un 4,3 % más; con un capital medio por operación de 530.985 euros, un 9,3 % menos en comparación con un año antes.

Las actividades inmobiliarias, financieras y seguros acumularon el 20,3 % de las sociedades mercantiles creadas en junio y el sector del comercio un 15,7 %.

Evolución de la creación de Empresas en Extremadura. / EPDATA

Por otra parte, la mayoría de empresas disueltas pertenecía al ámbito del comercio (18,2 % del total), a la construcción (16,4 %) y a las actividades inmobiliarias, financieras y seguros (13,2 %).

La actividad con mayor capital suscrito por las nuevas sociedades mercantiles fue la de inmobiliarias, financieras y seguros, con un total de 264,69 millones de euros.

Las comunidades autónomas con mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en junio fueron Comunidad Valenciana (33,6 %), País Vasco (28 %) y La Rioja (25 %).

Por el contrario, los únicos descensos fueron los de Cantabria, un 7,4 % menos; y Murcia, con una bajada de un 5,1 %.