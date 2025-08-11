El PSOE denuncia la pérdida de 430 millones en inversiones por la "negligencia" de Guardiola

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha denunciado este lunes que Extremadura ha dejado de invertir 430 millones de euros del presupuesto de 2024 por "la incapacidad, desidia y negligencia" del Gobierno regional que preside María Guardiola. Así lo ha señalado tras consultar los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, en el avance de ejecución presupuestaria de la Junta de Extremadura.

En concreto, de los 716 millones de euros presupuestados inicialmente en el capítulo 6 (inversiones reales), tan solo se han reconocido obligaciones por valor de 286 millones. "Apenas se ha ejecutado un 39,97%, lo que representa la ejecución más baja de la historia autonómica en este ámbito", ha indicado en una nota de prensa. A su juicio, este nivel de ejecución supone 27 puntos porcentuales menos que en 2023, cuando el presupuesto fue gestionado por el anterior gobierno socialista.

Entregas a cuenta

En este sentido, Amado ha manifestado que esta "inejecución es especialmente grave", ya que "las inversiones reales están directamente destinadas a la ejecución de obras públicas, infraestructuras, generación de empleo y dinamización económica". Así, a pesar de que Extremadura está recibiendo "las mayores entregas a cuenta de la historia", concretamente en este ejercicio 4.700 millones de euros, la "inacción" de Guardiola y su gobierno "están dejando pasar esta oportunidad histórica para transformar nuestra tierra".

"Extremadura pierde 430 millones de euros que estaban destinados a mejorar la vida de los extremeños", motivo por el que el PSOE alerta del "impacto directo" que esta "falta de inversión" está teniendo sobre el tejido productivo regional, especialmente en pymes, autónomos y trabajadores. Además, ha advertido que el gobierno regional es "vago, sin rumbo y sin proyecto para Extremadura". "Guardiola pasará a la historia como la presidenta que renunció a invertir en su tierra, por pura incapacidad", ha subrayado.

"No solo no saben gobernar, sino que además ni cumplen lo que pactan. Este presupuesto fue fruto de un acuerdo con la ultraderecha de VOX, y ni siquiera son capaces de ejecutarlo. Su gestión es un absoluto fracaso", ha apostillado. Amado ha añadido que, de no ser por las políticas del Gobierno de España, los efectos de esta "desastrosa gestión" presupuestaria serían "aún más devastadores" para la economía y el empleo en Extremadura.