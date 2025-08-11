Transportes adjudica por 4 millones el mantenimiento de carreteras en Extremadura

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 20,5 millones de euros un contrato para el mantenimiento y la reparación de las estructuras de la red de carreteras del Estado (RCE) de cuatro autonomías, entre ellas Extremadura con 4,01 millones de euros.

Transportes ha explicado en un comunicado que este contrato busca reforzar la monitorización de puentes, pontones, pasarelas y pasos peatonales inferiores en las carreteras para preservar su mantenimiento y garantizar la seguridad vial.

El contrato, dividido en cuatro lotes, destinará 9,25 millones de euros para Castilla y León (occidental), 5,15 millones para Castilla-La Mancha, 4,01 millones para Extremadura y 2,10 millones para Madrid.

Tres años

El contrato tiene una duración de tres años con posibilidad de prórroga de hasta 24 meses, y tiene cuatro objetivos: conservar las estructuras mediante la sustitución de aparatos de apoyo, adecuar sus sistemas de contención, reparar los sistemas de drenaje y sustituir o reparar las vigas en puentes.

Estos contratos se suman a otros dos contratos ya adjudicados: uno para el mantenimiento de las estructuras de la red de carreteras en Aragón y Castilla y León Oriental (Burgos, Ávila, Segovia y Soria) y otro para Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña.

Asimismo, se ha licitado también el contrato para el mantenimiento de las estructuras de la RCE en Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja.