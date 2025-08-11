Último chequeo: Extremadura tiene 41 propiedades de lujo a la venta, y 5 de ultralujo

Cuestan más de un millón de euros y se catalogan como propiedades de lujo. Un informe del portal Idealista publicado este lunes revela que la comunidad extremeña tiene 46 inmuebles de este tipo a la venta, que representan un 0,1% de este segmento en el mercado nacional. Concretamente, en la provincia cacereña hay 35 viviendas con semejantes características, frente a las 11 en la provincia de Badajoz.

Más de 3 millones

En la categoría de ultralujo -con precios superiores a los 3 millones de euros- hay un total de cinco, todas ellas en la provincia de Cáceres. Un vistazo al portal de Idealista permite identificarlas. La primera es la propiedad más cara que se vende ahora mismo en Extremadura, una finca de Malpartida de Plasencia de 750 hectáreas, a orillas del Tiétar, junto al Parque Nacional de Monfragüe, por 6,6 millones de euros, que tiene incluso capilla y varias viviendas integradas.

La sigue un cortijo en Tiétar de 5,3 millones de euros, rodeado de una dehesa extremeña de 568 hectáreas idónea para la cría extensiva de ganado bovino o porcino. Además destacan, por 3,7 millones, una finca en Jarandilla de la Vera y otra por 3,1 millones en San Pedro de Mérida, de 521 hectáreas, con tres cebaderos, coto de caza, pozos… En El Gordo también es posible adquirir, si se dispone de 3 millones de euros, una propiedad de 70 hectáreas con siete habitaciones en suite dotadas con jacuzzi individual en cada terraza.

De 1 a 3 millones

Ya en el sector del lujo, destaca una propiedad en Alconchel (2,5 millones) que ofrece un negocio agrícola altamente rentable, y una finca en Alcántara (2,3 millones) con 400 hectáreas bañadas por el río Tajo, dentro del Parque Natural del Tajo Internacional.

La Vera ofrece varias propiedades exclusivas de estos precios. En Villanueva de la Vera se sitúa una finca por 2,4 millones de euros, que alberga un hotel rural, restaurante y finca para eventos en plena naturaleza. También, en el mismo municipio, un negocio rural que se vende por 1,6 millones sobre un terreno de 5 hectáreas y diversas instalaciones de calidad. Y un chalet por 1,8 millones en una finca de 9 hectáreas dentro del mismo municipio, en uno de los lugares más idílicos de la comarca, con casa de invitados y casa de guardeses. Hay otra finca de 45 hectáreas en Losar de la Vera (1,1 millones) con dos viviendas, invernaderos, estanques naturales…

Incluso palacios

Pero además hay inmuebles de carácter histórico, como una casa palacio del siglo XVI en Trujillo, por 1,2 millones de euros, con jardines, piscina, grandes salones, biblioteca… Existe otro palacio en Trujillo por 1,9 millones en lo alto del casco antiguo, que en realidad es una villa compuesta por cuatro edificios. Y en esta misma localidad se vende por 2,8 millones una casa en el casco histórico que se promociona como una joya, con decoración interior de Eduardo Pinto Coelho. Dentro del casco antiguo de Cáceres hay otra propuesta de 1,5 millones.

Algunas propiedades privilegiadas también se localizan en Gata (casa rural por 1,6 millones de euros con vistas panorámicas), Alcuéscar (1,5 millones, con 65 hectáreas para explotación agrícola o bien uso residencial o recreativo), Plasencia (cortijo con vivienda histórica, piscina y zonas ajardinadas por 1,5 millones), Alburquerque (chalet de 1,2 millones), o Garrovillas (masía por 1 millón con vistas privilegiadas al pantano de Alcántara).

Reparto regional

Según el informe de Idealista, España tiene un total de 43.707 viviendas de lujo, siempre con precios superiores al millón de euros. El 23% se encuentran en Baleares, y el 84 % del total están repartidas en Málaga, Madrid, Alicante, Barcelona, Girona y la provincia insular. Por orden, el mercado lo lidera Baleares y le sigue Madrid (14% del total), Alicante y Barcelona (11%) y Girona (6 %).

En la categoría de ultralujo -con precios superiores a los 3 millones de euros- figuran exactamente 8.725, de las que el 34% están en Baleares (3.005 anuncios). A continuación se posiciona Málaga, con el 31 % del total (2.721 anuncios), Madrid con el 12% (1.021) y Barcelona abarca el 6% del mercado (535).

Zamora es la única provincia en la que no hay ninguna vivienda en el portal que alcance ese precio en el mercado, y Palencia y Soria solo tienen dos cada una.