El 112 amplía la alerta naranja por calor al miércoles en Extremadura

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura mantiene la alerta naranja por altas temperaturas hoy martes, 12 de agosto, hasta las 21.00 horas y la extiende a mañana miércoles.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podrían alcanzarse los 43 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y en las comarcas de Tajo y Alagón, en la de Cáceres.

De igual modo, los termómetros podrían situarse en los 42 grados centígrados en La Siberia extremeña, Tierra de Barros y La Serena, en la provincia pacense, y en la Meseta cacereña. El mercurio también llegaría a los 41 grados centígrados en la zona del Sur de Badajoz y en el Norte, Villuercas y Montánchez de la provincia de Cáceres.

Mañana miércoles, 13 de agosto, las predicciones de la Aemet apuntan a 40 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Tierra de Barros, La Serena, Tajo y Alagón. Mientras que en las comarcas de Villuercas y Montánchez se situará en los 39 grados, por lo que en todas estas zonas se permanecerá en aviso naranja desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

Recomendaciones del 112 de Extremadura El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local. A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación. También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Tormentas

Además de la alerta naranja, el 112 ha activado la alerta amarilla por tormentas en la zona Sur de la provincia de Badajoz y en las comarcas de Villuercas y Montánchez en la de Cáceres.

El aviso se establecerá a las 14.00 y se extenderá hasta las 22.00 horas por este fenómeno adverso, que puede ir acompañado de chubascos y rachas de viento muy fuertes, sin descartar granizo.