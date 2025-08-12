Más de 45 grados: aviso rojo en las Vegas del Guadiana y naranja en el resto de Extremadura
Badajoz registra 45.5º, la temperatura máxima más alta del país
Las Vegas del Guadiana, en la provincia pacense, ha activado este martes el aviso rojo por altas temperaturas tras registrar más de 45 grados. En concreto, la ciudad de Badajoz ha marcado 45.5º a las 15:50 horas, la temperatura máxima más alta del país, quedándose a tan solo 0.5º de batir su propio récord histórico.
El aviso rojo permanecerá activo hasta las 21.00 horas de este martes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Cabe señalar que el resto de Extremadura permanecerá también hasta la misma hora con aviso naranja por altas temperaturas. Además, el sur de Badajoz y Villuercas y Montánchez tendrán aviso amarillo por tormentas hasta las 22.00 horas.
Ola de calor hasta el lunes
La ola de calor parece no tener fin. Este episodio, que comenzó el 3 de agosto, continuará al menos hasta el próximo lunes, según la última actualización de la Aemet.
De esta manera, se espera que durante la jornada de hoy predominen los descensos térmicos en la vertiente mediterránea, mientras que continuarán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur y en litoral oriental del Cantábrico. La agencia ha avanzado asimismo "temperaturas similares a las del lunes en el interior peninsular", que superarán los 36-40 grados, si bien es probable que en puntos del Guadalquivir se alcancen los 45 grados, al igual que en zonas de la vega del Guadiana. El organismo ha reconocido que "debido a la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas hoy y mañana, la incertidumbre en el pronóstico de las máximas es alta en estas jornadas".
En cuanto al miércoles, predominarán los descensos de las máximas en la península, de forma notable en la vertiente cantábrica aunque las temperaturas diurnas serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste, donde se seguirán alcanzando los 40 grados, según esto.
Repunta el jueves
La Aemet prevé además una "mayor incertidumbre" para el jueves, cuando contempla como "escenario más probable que comience un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días". Las temperaturas volverán a ser muy elevadas -entre 40 y 42 grados- en el cuadrante suroccidental, en el valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea.
En cuanto al lunes, 18, el escenario más probable, según esta nueva estimación, es el comienzo de un descenso de las temperaturas, "aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 grados en las zonas anteriormente mencionadas".
Recomendaciones
Ante estos valores, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
Por su parte, a la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.
También usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares y en casa utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.
Asimismo, se aconseja prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, según ha informado la Junta en nota de prensa.
