Incendios forestales
Oleada de incendios en Extremadura, que pide la intervención de la UME: activan el nivel 1 en Jarilla y Trujillo
Ambos fuegos se han registrado en la tarde de este martes y actúan medios terrestres y aéreos
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado, a las 19.15 horas de este martes, el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal localizado en Jarilla, en la provincia cacereña. En estos momentos intervienen en la zona cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del Miteco, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
Tan solo 45 minutos después, ha activado el nivel 1 de peligrosidad en otro incendio en Trujillo. Intervienen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada y dos agentes del Medio Natural.
Debido a la simultaneidad de incendios en la región, el Infoex eleva el nivel de operatividad 2 y solicita a la Junta que declare la situación operativa 2 de INFOCAEX y la intervención de la UME.
En Navalmoralejo
Cabe recordar que el incendio que se extendió ayer por la tarde desde Toledo hasta la localidad cacereña de Villar del Pedroso, de nivel 2 de peligrosidad, se encuentra perimetrado en un 90%. Ha calcinado alrededor de 2.450 hectáreas en la región. Durante la noche del lunes al martes, los vecinos de Villar del Pedroso han sido confinados en sus casas, pero unos 8 residentes de la zona Este del propio municipio también han tenido que ser evacuados a la casa de cultura, junto con la población de Navalmoralejo, debido a que las llamas han llegado a alcanzar los exteriores de sus casas, con daños en jardines y otros espacios.
