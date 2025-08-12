El tiempo en Extremadura
Alerta amarilla por tormentas en el sur de Badajoz, Villuercas y Montánchez
El aviso se establecerá a las 14.00 y se extenderá hasta las 22.00 horas
Además de la alerta naranja por calor, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará hoy martes, 12 de agosto, la alerta amarilla por tormentas en la zona Sur de la provincia de Badajoz y en las comarcas de Villuercas y Montánchez en la de Cáceres.
El aviso se establecerá a las 14.00 y se extenderá hasta las 22.00 horas por este fenómeno adverso, que puede ir acompañado de chubascos y rachas de viento muy fuertes, sin descartar granizo.
Tormentas secas
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Luis Camacho, ha avisado de que se espera que durante los próximos días se puedan repetir las tormentas secas, que "hacen que el fuego se origine en poco tiempo, se propague rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar", según recoge Europa Press.
Camacho ha explicado que, "independientemente de que haya otras causas" detrás de los fuegos que se han declarado en los últimos días, desde Aemet se puede indicar que se están produciendo tormentas secas. Éstas no registran precipitaciones, pero sí rayos que caen en zonas aisladas. Además, van acompañadas de rachas de viento intensas.
"Esta combinación hace que el fuego se origine en poco tiempo, se propague rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar", ha advertido.
De cara a los próximos días, ha señalado que este fenómeno se puede repetir. Aún así, también ha dicho que está habiendo "numerosas tormentas húmedas, en las cuales un chubasco fuerte de lluvia contribuye a apagar el incendio originado por el rayo".
Recomendaciones del 112 de Extremadura
El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.
Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.
También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
- Feijóo incorpora a seis políticos extremeños a la estructura nacional del PP
- Extremadura convoca los 24 ciclos de FP que se pueden cursar desde casa
- La nueva mina Garandina y otros yacimientos: un filón para el turismo en Extremadura
- Noches sofocantes: tres localidades extremeñas, entre las más calurosas del país
- Extremadura aguarda cinco días de calor extremo: la ola se prolonga hasta el jueves
- Estas son las playas más cercanas a Extremadura: a 279 km de Cáceres y a 190 de Badajoz
- Los extremeños Sanguijuelas del Guadiana arrasan en el Sonorama de Aranda de Duero
- La hostelería extremeña experimenta una de las mayores caídas en contratos del país