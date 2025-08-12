Alerta amarilla por tormentas en el sur de Badajoz, Villuercas y Montánchez

Además de la alerta naranja por calor, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará hoy martes, 12 de agosto, la alerta amarilla por tormentas en la zona Sur de la provincia de Badajoz y en las comarcas de Villuercas y Montánchez en la de Cáceres.

El aviso se establecerá a las 14.00 y se extenderá hasta las 22.00 horas por este fenómeno adverso, que puede ir acompañado de chubascos y rachas de viento muy fuertes, sin descartar granizo.

Tormentas secas

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Luis Camacho, ha avisado de que se espera que durante los próximos días se puedan repetir las tormentas secas, que "hacen que el fuego se origine en poco tiempo, se propague rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar", según recoge Europa Press.

Camacho ha explicado que, "independientemente de que haya otras causas" detrás de los fuegos que se han declarado en los últimos días, desde Aemet se puede indicar que se están produciendo tormentas secas. Éstas no registran precipitaciones, pero sí rayos que caen en zonas aisladas. Además, van acompañadas de rachas de viento intensas.

"Esta combinación hace que el fuego se origine en poco tiempo, se propague rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar", ha advertido.

De cara a los próximos días, ha señalado que este fenómeno se puede repetir. Aún así, también ha dicho que está habiendo "numerosas tormentas húmedas, en las cuales un chubasco fuerte de lluvia contribuye a apagar el incendio originado por el rayo".