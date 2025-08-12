El bono de alquiler joven recibe 1.300 solicitudes en Extremadura menos de un mes

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha recibido ya 1.300 solicitudes para el Bono Alquiler Joven, una de las ayudas de vivienda más demandadas y esperadas. La convocatoria que abarca los ejercicios 2025 y 2026 se abrió el pasado 11 de julio y en menos de un mes ya se han superado las previsiones iniciales, que estimaban unos 1.200 beneficiarios para los 6,4 millones disponibles.

Teniendo en cuenta el plazo de subsanación y el trámite contable, el departamento que dirige Manuel Martín prevé comenzar a pagar las primeras cuantías a partir del mes de octubre. Se trata de una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años que pueden recibir los menores de 35 años para facilitar su emancipación. Cubren el alquiler de una vivienda o una habitación en un piso compartido.

Convocatoria con retraso

El programa se financia con cargo al Plan Estatal de Vivienda, pero la gestión corre a cuenta de la Junta de Extremadura. La convocatoria que abarca los ejercicios 2025 y 2026 estaba prevista para el primer trimestre del año, pero el Ejecutivo autonómico afirmó entonces que no había podido activarlas porque hasta diciembre de 2024 no se recibió la anualidad correspondiente por parte del Gobierno central.

Los requisitos se mantienen igual que en la primera convocatoria, pese a que desde la Consejería de Vivienda consideran que la regulación de estas ayudas «debería mejorarse» y así se ha trasladado al Ministerio. Entre otras medidas, desde el Ejecutivo se plantea por ejemplo limitar la subvención solo a los nuevos solicitantes, para que así puedan llegar a una mayor población.

Menos beneficiarios

El año pasado se recibieron 3.893 solicitudes de las que 2.430 jóvenes se vieron finalmente beneficiados, pero de cara a esta segunda edición la cifra bajará considerablemente: hasta los 1.200 beneficiarios, según las previsiones que maneja la Junta, «ya que la cuantía asignada por el Estado es del 50% de la convocatoria anterior». Teniendo en cuenta que solo en este primer mes ya se han recibido 1.300 solicitudes, es evidente que se quedarán necesidades sin cubrir.

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la convocatoria el 24 de junio y el plazo de solicitud se abrió el 11 de julio, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). De acuerdo con la convocatoria, además del requisito de la edad, podrán optar a las ayudas las personas físicas que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de arrendatarias, un contrato de arrendamiento de una vivienda; un contrato de arrendamiento de una habitación o bien un contrato de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Límite de ingresos

Las personas integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y de 4 veces el IPREM, cuando sean tres o más. El precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales o a 300 euros si se trata de una habitación.

El Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas al alquiler municipales o autonómicas, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. La suma del Bono Alquiler Joven y las mencionadas ayudas tendrán como límite el cien por cien de la renta arrendaticia. El bono también es compatible con el programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, en este caso al 75%.