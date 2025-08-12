Confinado el municipio extremeño de Villar del Pedroso por un incendio

La Junta de Extremadura ha comunicado poco antes de la medianoche de este lunes que el municipio extremeño de Villar del Pedroso, de 550 habitantes censados, se encuentra confinado por la proximidad de un incendio que se ha desarrollado de forma rápida. El Gobierno regional tiene activada desde las 21.00 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOCAEX).

Imagen facilitada por la Consejería de Presidencia del fuego durante esta noche del lunes al martes. / CEDIDA

El fuego se ha originado en Navalmoralejo (Toledo). Debido a su velocidad, "empujado por los fuertes vientos", ha sido necesario "adoptar medidas preventivas de alejamiento en Navalmoralejo (Toledo) y el confinamiento en los municipios aledaños de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres)", informa la Consejería de Presidencia a atrvés de un comunicado.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para colaborar en la extinción del incendio forestal de Navalmoralejo, tras la activación del nivel 2, que implica la entrada de medios nacionales y del propio Ejército.

El operativo

El dispositivo de extinción de incendios forestales del INFOEX de Extremadura ha enviado a la zona 7 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 2 agentes del medio natural, 2 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias. Allí ya estaban trabajando al anochecer 9 medios aéreos (hasta que luz se lo ha permitido), 17 medios terrestres y 102 efectivos de los cuerpos nacional y regionales de bomberos.

A las diez de la noche ha salido de Madrid el Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Primer Batallón de la UME.

Asimismo, se ha constituido el CECOPI unificado de Castilla La Mancha y Extremadura cuyo puesto de mando único se ha desplazado a Navalmoralejo.

De hecho, el pasado 5 de mayo, Extremadura y Castilla-La Mancha firmaron un Protocolo General de Actuación para reforzar la coordinación en la prevención y extinción de incendios forestales en las zonas limítrofes de ambas comunidades autónomas.

Colaboración inmediata

Este protocolo nació de la necesidad de responder de forma eficaz a los incendios forestales que pueden originarse o extenderse en la Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales (ZACIF), definida como una franja de cinco kilómetros a ambos lados del límite entre ambas comunidades, como así ha ocurrido en esta ocasión.

En estas zonas, la cooperación entre operativos resulta esencial debido a las características orográficas y meteorológicas que pueden favorecer la propagación del fuego a ambos territorios. Por ello, se aplica un procedimiento de colaboración inmediata sin necesidad de solicitud previa de ayuda en la ZACIF, y la creación de un Mando Unificado de Extinción (MUE) para los incendios que afectan a ambas regiones, lo que garantiza una toma de decisiones conjunta y coordinada.

De igual modo, se ha contemplado el uso de un Puesto de Mando Avanzado conjunto, sistemas comunes de comunicación y la designación de un coordinador de medios aéreos.

La Junta de Extremadura ha comunicado en la noche de este lunes que sus medios y recursos, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente.