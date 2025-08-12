Detectado un nuevo foco de lengua azul en Extremadura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado un nuevo foco de lengua azul en Extremadura. Ha sido en la localidad cacereña de Arroyomolinos donde la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) ha informado de la aparición de la enfermedad, en un brote que ha afectado a medio centenar de ejemplares de ovino con el serotipo 8, y con cerca de seiscientos ejemplares más considerados sensibles.

Este foco se suma a los confirmados a finales de julio en las localidades pacenses de Capilla (serotipo 3) y La Haba (atmbién del 8) y a otro más a inicios de ese mes en Peraleda de la Mata (serotipo 3).

En aquel momento, la Junta de Extremadura aconsejó a todos los ganaderos seguir vacunando. "Es la mejor manera de prevenir la enfermedad", señaló entonces la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.

El Ejecutivo autonómico ya avisó que 2025 iba a ser un año complicado para la cabaña ganadera por el repunte de la lengua azul, una enfermedad vírica que afecta fundamentalmente al ganado ovino, bovino y caprino. Desde la reaparición del virus en septiembre de 2024, en Extremadura se han declarado un millar de explotaciones afectadas y se han perdido más de 4.300 ovejas.

El Ministerio de Agricultura ha informado este martes sobre la detección de nuevos focos de lengua azul también en las provincias de Ciudad Real, con el serotipo 3 y 8, Salamanca (S3) y Granada (S3), según ha detallado en un comunicado.

Durante la temporada de actividad vectorial 2025-2026, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en Málaga, Cádiz,Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Burgos, Ávila, León, Salamanca y Navarra.

También en Extremadura, Toledo, Ciudad Real, País Vasco, Cantabria, y Galicia con implicación, en general, de los serotipos 1, 3 y 8.

Así, desde la última actualización realizada el pasado 31 de julio, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar animal ha detectado nuevos focos en las provincias de Ciudad Real, Cáceres, Salamanca y Granada.

Ante la constatación de la recirculación del virus, las autoridades veterinarias han reforzado las medidas ya existentes de prevención, vigilancia y control en la zona.

Dada la presencia de vectores y el riesgo existente, Agricultura ha recordado la importancia de la vacunación como estrategia preventiva y de control para lograr la adecuada inmunización de los animales, lo cual previene la clínica, la mortalidad y facilita los movimientos hacia zonas libres y las exportaciones.