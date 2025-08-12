Extremadura impulsa la formación en ciberseguridad para empresas y ciudadanía

La Junta de Extremadura ha desarrollado los últimos meses un ciclo de jornadas presenciales de concienciación y formación en ciberseguridad destinadas a empresas y ciudadanía, una de las prioridades de la transformación tecnológica en la región.

Estas acciones forman parte del despliegue de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, cuya finalidad es construir una región "más segura, más conectada y resiliente", ha apuntado el Ejecutivo en nota de prensa.

Las jornadas han sido organizadas por la Cátedra Universitaria de Ciberseguridad, en colaboración con las Cámaras de Comercio y con la participación de empresas tecnológicas como Crowdstrike, Palo Alto Networks, Grupo Data, Heuristic, Cedesa Digital o Ariadnex.

Cada sesión ha ofrecido un espacio de aprendizaje práctico, con ejemplos reales, análisis de amenazas actuales y herramientas eficaces para prevenir riesgos, especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas de la región.

Estas sesiones se han celebrado en Don Benito, Badajoz y Cáceres los días 21, 27 y 28 de mayo; Almendralejo, Mérida y Plasencia, los días 11, 17 y 23 de junio, respectivamente; y Coria el 4 de julio.

Además, el pasado 3 de diciembre se celebró en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata una jornada especial bajo el lema 'Impulsando la innovación y el crecimiento de las pymes: inteligencia artificial y ciberseguridad', que reunió a más 150 asistentes.

Participaron expertos como José Carlos Sancho (Universidad de Extremadura), Abel Paz (xFarm Technologies), Francisco Carbonell (Regional Sales Manager Iberia), y Francisco José Morcillo (especialista en innovación territorial), que abordaron temas como el modus operandi de los ciberataques, la hiperautomatización de procesos o la aplicación real de la inteligencia artificial en empresas.

"Indispensable para la digitalización"

El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha subrayado que "la ciberseguridad no es una opción, es una condición indispensable para la digitalización".

Así, ha asegurado que "desde la Junta de Extremadura estamos decididos a liderar este proceso con responsabilidad, anticipándonos a los riesgos y acompañando a nuestras empresas y ciudadanos en este cambio profundo de cultura digital".

Para la Junta, este tipo de encuentros se han convertido en una "herramienta fundamental" para elevar el nivel de conciencia y reforzar la capacidad de prevención y reacción en todos los sectores ante el robo de datos, el secuestro de sistemas, el fraude online o la suplantación de identidad, "peligros cotidianos que exigen respuestas inmediatas y eficaces".

A juicio del Ejecutivo, las jornadas no solo han transmitido conocimientos técnicos, sino que han servido para tejer alianzas entre el sector público, el académico y el empresarial, y han sido espacios de confianza donde compartir experiencias, conocer soluciones reales y activar nuevas oportunidades de colaboración.