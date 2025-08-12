Extremadura registra 78 muertes atribuibles al calor desde junio

Desde el 1 de junio, hasta este martes, 12 de agosto, las muertes atribuibles al calor en Extremadura se sitúan ya en 78, muy por encima de las 45 estimadas en el mismo periodo de 2024. Se trata de la cifra que ofrece el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III (MoMo). Se trata de una herramienta desarrollada en el marco del plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas (Plan Calor), coordinado por el Ministerio de Sanidad, para reducir el impacto de las altas temperaturas sobre la salud de la población.

El sistema MoMo revela que la mayoría de las muertes se han producido en la semana del 30 de junio al 6 de julio, con 33 decesos atribuibles al calor, coincidiendo con la primera ola importante de calor del verano. El segundo cúmulo de fallecimientos, 14 por el momento, se está produciendo desde el 3 de agosto, también en relación con el episodio de temperaturas extremas que atraviesa la región. La Aemet acaba de prolongar la situación hasta el próximo lunes.

De los fallecidos en Extremadura, 34 son hombres y 44 mujeres. Por edades, la gran mayoría de las muertes se han producido en personas mayores de 65 años (72).

En España, 1.397 decesos desde junio

El sistema MoMo ha contabilizado en toda España 1.859 fallecimientos atribuibles a temperaturas desde el 1 de junio, frente a los 1.397 anotados durante el mismo periodo de 2024. De ellos, un total de 382 desde que arrancó la actual ola de calor.

En este verano de termómetros disparados, Cataluña encabeza el cálculo de fallecimientos por esta causa, con 316, por delante de Madrid (302), Comunidad Valenciana (191), Andalucía (142), Castilla-La Mancha (144), Extremadura (78) y Aragón (57). El resto de territorios reportaron menos de medio centenar de muertes en el mismo periodo, según los datos recogidos por este censo gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

El calor excesivo puede alterar las funciones vitales si el cuerpo humano no es capaz de compensar las variaciones de la temperatura corporal. Por el contrario, los decesos provocados por las bajas temperaturas se producen debido a que el estrés térmico provoca un colapso circulatorio.