Las farmacias extremeñas reclaman apoyo para evitar más cierres: hay 23 en riesgo económico

Primero cerraron los comercios. Después, los bancos y los cajeros automáticos. Y, en los últimos años, les toca el turno a las farmacias. Extremadura es la región de los dispensarios rurales, donde la figura del boticario resulta esencial: suponen un referente sanitario diario para una población envejecida y con acceso médico limitado. En muchos de estos municipios, la mayoría de menos de 500 habitantes, el consultorio local abre uno o dos días a la semana; el resto del tiempo, el boticario es el único profesional disponible.

Ofrecen un verdadero servicio de primera necesidad para los vecinos, que suelen limitarse a adquirir medicamentos con receta, lo que supone un margen de beneficio reducido frente a los productos de parafarmacia. Como consecuencia, son cada vez más los establecimientos que se encuentran en riesgo económico.

La red extremeña, en cifras

Extremadura contaba con 666 farmacias en 2024 (último informe), de las cuales el 85% están fuera de las capitales. La mayoría se encuentran en zonas con reto demográfico, lo que genera un problema serio de sostenibilidad. El año pasado, 32 de ellas fueron catalogadas con Viabilidad Económica Comprometida (VEC), un estatus que indica que no generan ingresos suficientes para cubrir sus gastos fijos.

A esta treintena de establecimientos se les aplicó el índice corrector del margen, una compensación económica para mejorar su viabilidad. Sin embargo, su efecto es limitado. «Este año el número ha bajado a 23, pero no por una mejora estructural, sino porque tres han cerrado —todas en Cáceres— y otras han renunciado a pedir la ayuda. Es tan reducida que, en algunos casos, no supera los 50 euros al mes», explica Juan José Hernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres.

La provincia de Cáceres, al límite

La situación se torna especialmente alarmante en la provincia cacereña, donde los núcleos rurales son más pequeños. De las farmacias de la comunidad, 63 están en Cáceres y 38 en Badajoz; el resto —565 establecimientos— se encuentran en otros municipios.

«El 44 % de las farmacias de Cáceres se ubican enmunicipios de menos de 1.000 habitantes, muchas en localidades que no llegan a 500 personas», detalla Hernández, y añade que esta situación provoca que la provincia registre una media de 1.350 habitantes por farmacia, frente a los 1.700 en Badajoz y muy por debajo de la media nacional, situada en 2.100.

«Eso significa que nuestras farmacias son más pequeñas, más frágiles económicamente, y más vulnerables al cierre», señala. De hecho, Extremadura se posiciona como la tercera comunidad con menor ratio de habitantes por farmacia, con una media regional de 1.584, según los datos de 2024 de la Estadística de Colegiados y Farmacias Comunitarias, elaborada por el Consejo General de Farmacéuticos de España.

Un servicio que va mucho más allá de las recetas

Frente a este escenario, desde el Colegio de Farmacéuticos de Cáceres insisten en que se reconozca el papel social y sanitario que cumplen. "No pedimos ayudas sin condiciones, sino que se retribuya un servicio real que se presta en el día a día y que es imprescindible", afirma Hernández.

En muchos casos, los farmacéuticos son quienes asesoran a los pacientes durante toda la semana, ante la falta de centros médicos. Además, más de 30 farmacias rurales han organizado charlas sobre salud mental o han colaborado en cribados, actividades normalmente reservadas a centros de salud, según el presidente cacereño.

El colegio profesional también propone regular la atención farmacéutica en residencias de mayores del entorno rural, mediante un decreto que permita a las farmacias locales prestar servicio directo a estos centros. "Sabemos que la Junta está trabajando en ello, pero el texto aún no ha salido a exposición pública. Mientras tanto, otras comunidades ya han aprobado ayudas directas para evitar cierres; aquí, no", denuncia Hernández.

La farmacia, último bastión

Además, estos cierres plantean problemas para la atención a la población. Cuando una farmacia desaparece, su lugar suele ser ocupado por un botiquín básico gestionado desde otro pueblo cercano. Pero estos puntos de entrega no tienen personal permanente y suelen abrir durante un par de horas al día, lo justo para garantizar el suministro mínimo de medicamentos sin que los vecinos tengan que desplazarse.

"Solo hay dos opciones, o se les apoya por los servicios que prestan —que van mucho más allá de dispensar medicamentos— o desaparecerán", advierte Hernández. Y eso, en zonas donde la población mayor es mayoría y el médico solo acude una o dos veces por semana, representa una pérdida grave de calidad asistencial.

La falta de relevo generacional y la despoblación rural contribuyen a que el futuro de las boticas rurales sea una cuestión crítica. Para muchos vecinos, la farmacia no solo constituye el único lugar donde recoger una receta: es el único lugar donde la cruz verde siempre está encendida y en el que alguien les escucha con formación sanitaria, todos los días.