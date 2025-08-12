Tras la reaparición de la enfermedad
La Junta recuerda a los ganaderos de ovino que tienen a su disposición vacunas frente a la lengua azul
La región suministra la dosis frente a distintos serotipos de forma totalmente gratuita
La Junta de Extremadura viene recomendando en los últimos meses la vacunación frente a la lengua azul y, de forma gratuita y desde abril de este año, tiene a disposición de los ganaderos de ovino vacunas frente a los cuatro serotipos presentes en España.
Según ha incidido este martes el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible lleva suministrando dosis desde hace varios meses a los ganaderos que lo han solicitado y trabajando en la prevención de este virus.
Durante los últimos meses, los responsables de la consejería han venido recordando la existencia de estas vacunas gratuitas, y de todos los serotipos, y recomendando a los ganaderos la importancia de vacunar al ganado ovino, se insiste.
Reunión convocada
Además, este miércoles se va a mantener una reunión con los veterinarios extremeños, convocada desde el jueves de la semana pasada, para seguir analizando la situación de esta enfermedad en nuestra región. Asimismo, también se ha convocado a representantes del sector ganadero de ovino en Extremadura con los que se mantendrá una reunión para mantenerles informados.
"La Junta actúa con rigor, seriedad y poniendo recursos e información para los ganaderos sin estridencias ni generar alarmismos, siempre en coordinación con el MAPA y siguiendo los protocolos y directrices establecidos en el seno del comité RASVE", concluye la mencionada nota.
