Lluvia de Perseidas 2025: ¿Dónde verlas en Extremadura?

Llega una de las noches más espectaculares del año, sobre todo para los aficionados a la astronomía y fotografía. En la madrugada del 12 al 13 de agosto tendrá el lugar el punto álgido para disfrutar de las famosas Lágrimas de San Lorenzo, denominadas así por su proximidad al 10 de agosto, día del mártir cristiano.

Según cuenta la leyenda, San Lorenzo murió en Roma en el año 258 d.C., durante la persecución del emperador Valeriano y fue quemado vivo en una hoguera lentamente. De ahí surgió el nombre 'las lágrimas', en representación a las derramadas por el santo durante su muerte. Por lo que las estrellas fugaces son una metáfora al cruel martirio que sufrió.

Perseidas

Aunque popularmente se consideren estrellas, se trata de una lluvia de meteoros que tienen lugar en la constelación de Perseo, por eso se conocen científicamente como Perseidas. Estas "estrellas fugaces" alcanzan los 150km/h y son causadas por un rastro de partículas brillantes del cometa Swift-Tuttle, que al entrar en la atmósfera terrestre se queman y forman destellos luminosos.

Durante estos días atrás el cielo ha sorprendido con algún destello esporádico, sin embargo es a partir de esta noche cuando serán más visibiles siempre y cuando el cielo esté despejado.

Este año, según ha explicado el meteorólogo de eltiempo.es Mario Picazo en sus redes sociales, el avistamiento de este fenómeno puede verse afectado por la luna llena. "La visibilidad se verá afectada por la presencia de una luna llena o casi llena, lo que dificultará detectar los meteoros más débiles, aunque los más luminosos seguirán siendo visible", ha detallado.

Además, Picazo ha dado recomendaciones para poder disfrutar de las Perseidas. "Se recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica, recostarse o usar una silla reclinable para observar el cielo con comodidad, y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos. El mejor momento de observación será justo después del ocaso, antes de que la luna aparezca, o en las horas previas al amanecer", ha señalado.

Lugares para ver las Lágrimas de San Lorenzo

Zonas rurales a Extremadura no le faltan. Son estas las más indicadas para observar el cielo y captar con la retina estas partículas incandescentes. No obstante, en la ciudad también es posible observarlas. El horario para avistarlas más apropiado es de 2.00 a 5.00 de la madrugada. También se podrán ver durante los próximos días. En el norte, cualquier paraje de los valles del Jerte o del Ambroz, la Sierra de Gata, Las Hurdes, La Vera, Monfragüe, Cáparra y Valle del Alagón. Mientras, en la provincia pacense, las ubicaciones más indicadas se encuentran en el Parque Natural de Cornalvo, la Sierra Grande de Hornachos, Tentudía, La Siberia, Lácara y Alqueva.

Zonas 'Starlight'

La región cuenta con zonas específicas para ver las estrellas y fenómenos astronómicos. Estas, denominadas 'Starlight', se encuentran en el Parque Nacional de Monfragüe, en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, en La Siberia, Tentudía y Alqueva.

Miradores celestes

Extremadura cuenta con una red de miradores celestes que forman las localidades Torrejón el Rubio, Helechosa de los Montes, Alcazaba de Reina, La Roca de la Sierra, La Cocosa (Badajoz), Esparragosa de Lares (Galizuela), Guijo de Granadilla (El Anillo), Alconchel, Arroyo de la Luz, Montánchez, Granadilla, Oliva de Plasencia (Cáparra), Garciaz, La Garganta y Fuentes de León.

La subida a la Virgen de la Montaña y el paseo Alto de Cáceres

Dos opciones para observar el cielo sin necesidad de salir de la capital cacereña son la subida a la Virgen de la Montaña, que cuenta con un mirado, y el paseo Alto. Ambas ubicaciones se encuentran alejadas de la contaminación lumínica que los convierten en entornos perfectos para la ocasión. Además son ideales para hacer fotografías.

El fuente de San Cristóbal de Badajoz

El fuerte de San Cristóbal es uno de los escenarios indicado para ver las estrellas con oca contaminación lumínica y en plena ciudad. El Ayuntamiento de Badajoz a través de la concejalía de Turismo ha organizado una actividad gratuita que consiste en disfrutar de la fortificación con un guía especializado mientras los destellos surcan el cielo.