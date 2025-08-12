Una localidad extremeña vive la noche más tórrida de España

Fueron 35,8 grados los que marcaron la temperatura más alta de todo el país a las 0.00 horas de este martes, 12 de agosto. La localidad que alcanzó la máxima de España a medianoche fue Cañaveral (Cáceres) y la segunda, Zafra (Badajoz), con 34,6 grados, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 7.30 horas de hoy.

De entre las diez más calurosas de España hay cuatro extremeñas. Además de las anteriores, están en el ranking Cáceres, con 34 grados a las 0.10 horas y Castuera (Badajoz), con 33 grados.

Las diez localidades más calurosas a medianoche. / Aemet

Toda Extremadura se mantendrá en alerta naranja por calor otra jornada más y este martes, según Aemet, se alcanzarán los 43 grados en las Vegas del Guadiana.

Alerta naranja. / Aemet

Recomendaciones del 112 de Extremadura El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local. A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación. También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Continúa el riesgo de incendios

El riesgo de incendio pasa a ser extremo durante toda la semana. Lo que significa que se trata de "una situación es explosiva o supercrítica, con incendios violentos (elevada velocidad de propagación, incendios en copas de árboles, focos secundarios, pavesas, columnas de convección y grandes paredes de llamas)", según la Aemet.

En estos momentos, la localidad cacereña de Villar del Pedroso, de 550 habitantes censados, se encuentra confinado por la proximidad de un incendio que se ha desarrollado de forma rápida en Navalmoralejo (Toledo).

Cabe recordar que la Junta de Extremadura estableció el pasado 1 de junio la época de peligro alto de incendios forestales del plan Infoex, que permanecerá hasta el 15 de octubre.