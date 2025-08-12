Más de la mitad de las rutas de transporte escolar en Extremadura quedan desiertas

Más de la mitad de las rutas de transporte escolar han quedado desiertas en la primera licitación del nuevo acuerdo marco, un total de 290 servicios que ninguna empresa ha querido asumir. La portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea, Ana Fernández, ha denunciado este "desastre" y ha alertado de la incertidumbre que supone para los miles de estudiantes que cada día necesitan desplazarse para asistir a clase. "El presupuesto extra no ha evitado que el 51% del servicio esté sin adjudicar", ha señalado.

Entre esas rutas desiertas se encuentran las que afectan a colegios de educación especial como PROA en Cáceres, Los Ángeles en Badajoz o el Antonio Tomillo de Zafra, centros a los que acude "alumnado con necesidades específicas que no puede quedar desatendido", afirma Fernández. En un comunicado, la diputada socialista critica que la Consejería de Educación no solo ha incumplido lo prometido, sino que ha agravado el problema porque "todo en el Gobierno de María Guardiola es un brindis al sol".

Un 20% más de presupuesto

La licitación de las rutas de transporte escolar se aprobó en junio de 2024 bajo un nuevo acuerdo marco que buscaba poner fin a las "complicadas circunstancias" con las que ha trabajado el sector en los últimos años. Según el Ejecutivo del PP, el anterior gobierno socialista licitó el contrato de 2021 con precios de 2016, lo que ha obligado a las empresas a trabajar a pérdidas. A ello hay que añadir otras dificultades como la escasa oferta de vehículos nuevos en el mercado, sus precios o la falta de conductores.

Para poner fin a esta problemática y dar "estabilidad" a las empresas, la Consejería de Educación optó el año pasado por elaborar un nuevo acuerdo marco que entrará en vigor en el próximo curso 2025/2026 con un incremento de más de tres millones de euros anuales. Según indica la Consejería de Educación, este acuerdo contempla una subida media de precios del 20% respecto al último convenio del PSOE (de 17 a 21 millones por curso escolar), con una inversión total de 84 millones de euros para "atender demandas históricas del sector" en los próximos cuatro años.

Inicio del curso "con normalidad"

Pese a todo ello, y según denuncia el PSOE, 290 de las 569 rutas que incluye el nuevo acuerdo marco no han recibido ninguna oferta y han quedado desiertas. Educación responde que todas las empresas que venían prestando el servicio de transporte escolar con anterioridad se han homologado al nuevo acuerdo marco. "Otra cuestión es que alguna de ellas no haya querido licitar actualmente por circunstancias que se desconocen", se indica.

Así, el departamento que dirige Mercedes Vaquera está arbitrando medidas "con los mecanismos que permite la norma" para dar respuesta a las necesidades de los 16.000 alumnos que cada día utilizan transporte escolar para que el servicio se preste con normalidad desde el próximo 11 de septiembre. "Como todos los veranos, se están diseñando las rutas para adaptarlas a las necesidades del nuevo curso escolar", se indica.

Transporte regular

Uno de los mecanismos que permite la ley es que los usuarios de las rutas que han quedado desiertas utilicen las líneas de autobuses regulares, y de hecho la Consejería de Educación ya está trabajando junto a la de Infraestructuras en este sentido. Sin embargo, el PSOE alerta de que "no han explicado cómo van a garantizar horarios, recorridos y, sobre todo, la seguridad de los menores".

A ello hay que añadir, según Fernández, que no se exigirá el certificado negativo de delitos sexuales, a su juicio "una absoluta irresponsabilidad" ya que este documento es obligatorio en España para acceder a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad, tanto remuneradas como no.

"Estamos ante un incumplimiento flagrante de sus propias promesas, un fracaso de planificación y una amenaza directa al derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Se trata, en fin, de continuar con el deterioro de los servicios públicos, con ahondar en la desigualdad entre la escuela rural y la escuela urbana. El transporte escolar no se improvisa, y el PP ha demostrado que no tiene ni modelo ni capacidad de gestión", ha concluido la diputada socialista.