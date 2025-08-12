San Vicente de Alcántara vive su gran Noche en Blanco

San Vicente de Alcántara se prepara para vivir, el próximo jueves 14 de agosto, una velada que es ya todo un emblema del verano local: la Noche en Blanco. En su 14ª edición, esta cita se ha consolidado como la noche de la cultura y del ocio por excelencia en el municipio, concentrando en tan solo seis horas un total de dieciséis actividades que combinan música, deporte, patrimonio, arte y espectáculos para todos los públicos.

El evento se enmarca en el verano Cultural Sanvicenteño como su plato fuerte, y llega en un momento de máxima afluencia de visitantes, coincidiendo con el mes de agosto y la víspera del festivo 15 de agosto. Esta confluencia convierte a San Vicente en un auténtico hervidero de actividad, donde la inversión cultural del ayuntamiento también se traduce en dinamismo económico, especialmente en el sector hostelero.

La programación arranca a las 20:00 horas con el Concurso de Pesca Nocturna en la Charca de Abajo y continúa con el I Memorial Jonathan Robledo Ortega de fútbol 7 (21:00 horas), el Campeonato de Petanca (21:30 horas) y el Campeonato de Tiro al Plato (00:00 horas).

La cultura y las artes escénicas llenarán las calles con Trazos Mágicos del mago Sergio Barquilla (21:30 horas), el pasacalle Drak Flama (23:00 horas) y la hipnosis en directo de Sete Martín (00:30 horas). La música sonará con fuerza gracias a Acaso (22:00 horas), la Wallace Hartley Sea Band interpretando los grandes éxitos del Titanic (23:30 horas) y la Batalla de Gallos – The Survival League (00:00 horas).

Los espacios culturales abrirán en horario especial, incluyendo el Museo de Identidad del Corcho, el Centro de Interpretación de la Sierra de San Pedro “Alas”, el Museo de Historia y Cultura Sanvicenteña, la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir y la Ermita de Santa Ana (BIC) con la exposición No me tires, apáñame. En la Sala de Exposiciones “Godofredo Ortega Muñoz” se podrá visitar El café, de pintores sanvicenteños.

La noche se completará con la Noche de Estrellas (00:00 horas) a cargo de la Asociación de Astronomía “Vega Estelar Extremeña” y con el juego “Toca si te atreves” (21:30 a 00:00 horas) en el Museo del Corcho.

El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara invita no solo a sus vecinos, sino también a toda la comarca y a la raya hispanolusa, a compartir esta gran cita cultural. Una noche única que une música, deporte, arte y patrimonio en un ambiente irrepetible, donde San Vicente se convierte en punto de encuentro para disfrutar, convivir y proyectar lo mejor de nuestra tierra. La Diputación de Badajoz colabora con La Noche en Blanco de la Ciudad del Corcho.