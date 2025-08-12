La enfermedad reaparece
El sector veterinario confía en que la lengua azul no afecte a la Feria de Zafra
En la edición anterior, la principal cita ganadera de Extremadura no contó con ganado vacuno, ovino y caprino debido al elevado número de focos activos
Efe
El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, José Marín Sánchez Murillo, ha asegurado que la presencia de la lengua azul en Extremadura no afectará a la celebración de la Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra, siempre que se mantengan los controles y medidas sanitarias habituales.
Anterior edición
En la edición anterior, la principal cita ganadera de la región no contó con ganado vacuno, ovino y caprino debido al elevado número de focos activos de la enfermedad, pero este año el sector traslada su confianza basada en la vacunación de los animales gracias a la concienciación de los ganaderos y las medidas de control de las administraciones.
Sánchez Murillo, que será el pregonero de la FIG 2025, ha explicado en declaraciones a EFE que esta enfermedad vírica transmitida por mosquitos "es imposible de erradicar" en explotaciones extensivas debido a que el vector, que en los años 50 llegaba de forma puntual desde África, ahora permanece todo el año en la península a consecuencia del cambio climático. "El mosquito empieza a volar en mayo y lo tenemos hasta noviembre, dependiendo del tiempo que haga", ha indicado.
En este sentido, ha detallado que en 1956 se logró eliminar la enfermedad mediante programas de vacunación, pero que desde su reaparición en 2004 no ha sido posible erradicarla.
Antes de lo habitual
Este año, ha añadido, los casos han aparecido antes de lo habitual, probablemente por la persistencia del virus en animales infectados en 2024 y la presencia temprana de mosquitos. Pese a ello, el experto ha precisado que el movimiento de animales está permitido siempre que no presenten síntomas, tengan pruebas PCR negativas y estén vacunados, y que en la feria se aplican cada año medidas de desinsectación y control vectorial. "En principio, confío en que todo vaya bien, aunque siempre puede empeorar", ha concluido.
