UPA-UCE cree que la situación de la lengua azul "pinta más grave" que el año pasado

La organización agraria UPA-UCE ha pedido a las administraciones que pongan los recursos necesarios para afrontar la "ruina" que posiblemente sufran algunas explotaciones en los próximos meses, tras el brote de lengua azul en la ganadería ovina, que, a su juicio, "pinta más grave" que el año pasado.

Altos costes y falta de relevo

Así lo ha señalado en una rueda de prensa el responsable de ganadería de UPA-UCE, Antonio Prieto, quien ha explicado que hay un descenso "alarmante" del censo de ganaderos y explotaciones, en torno a un 7%, debido a la falta de rentabilidad, altos costes y escasez de relevo generacional, mano de obra y de herramientas estructurales que acrecientan el deterioro de las explotaciones.

Además, Prieto ha apuntado que mientras la lengua azul el año pasado entró a finales de septiembre y, sobre todo, en octubre y noviembre, este año en el mes de julio ya ha habido muchísimos casos de lengua azul.

Lugar diferente de entrada

Y también con una connotación diferente, ya que según Prieto, el año pasado entró por Portugal y las comarcas de Jerez, Badajoz y Alcántara, pero este año ha sido justamente al revés, por el este. "Ha entrado por Córdoba, ha entrado por Ciudad Real y todas las comarcas que tenemos limítrofes, comarca de la Siberia, comarca de la Serena, junto con la parte sur de Extremadura", ha manifestado el responsable de ganadería de UPA-UCE.

Prieto ha explicado que, a pesar de que la vacunación es voluntaria y de que la mayoría de ganaderos ha vacunado a su ganado, los casos se "están disparando". Según ha apuntado, hay una caída de producción de leche, que puede alcanzar entre un 8% y 10% y en algunos casos hasta el 50%.

Esto afecta en un doble sentido, ha relatado, al no tener el animal leche suficiente para amamantar a los corderos, algo grave, pues el propio cordero ya tiene una dificultad para seguir vivo; y al bajar la producción las explotaciones.

Virulencia de serotipo

A juicio de Prieto, la virulencia del serotipo 3 de esta enfermedad sigue siendo muy alta y es la que fundamentalmente está provocando que la situación sea grave, por lo que, en ese contexto, los ganaderos están con un "cabreo monumental" ante una situación de "desesperación y de abandono" por la Administración, ha señalado.

"Igual que los ganaderos están en esa situación y en este caso los responsables que estamos en ganadería nos preguntamos efectivamente dónde está la Administración", ha concluido. Prieto ha acusado al Ejecutivo de no saber qué explotaciones están vacunadas con uno, dos o tres serotipos y de no realizar un seguimiento de este problema en cada zona.

Así, ha calificado de "broma" la gestión de la Junta en este aspecto, "negando la evidencia que hay".

Por último, han pedido a la Consejería de Agricultura que convoque al sector, dé información y se ponga al lado de los productores, de los ganaderos. El responsable de ganadería de UPA-UCE ha explicado que hasta este martes, la Consejería no ha convocado una reunión, algo que le parece "lamentable" ya que, según Prieto, tienen que esperar a que los ganaderos convoquen una rueda de prensa para dar soluciones.

Entre otros aspectos, reclaman reforzar las medidas de prevención, vigilancia y control así como asegurar el suministro de vacunas ante la lengua azul.