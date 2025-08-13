Una enfermedad que reaparece

Apag Extremadura exige "soluciones urgentes" ante "la grave crisis" de la lengua azul

Las organizaciones agrarias se han reunido este miércoles con la Consejería de Agricultura para abordar este tema

Una oveja muerta de lengua azul en una imagen de archivo.

Una oveja muerta de lengua azul en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Apag Extremadura Asaja ha exigido este miércoles «soluciones urgentes e indemnizaciones justas» ante «la grave crisis ganadera» que está causando de nuevo la lengua azul en la región. Según ha explicado en nota de prensa, esta entidad ha participado en la reunión de urgencia mantenida entre las principales organizaciones agrarias y responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, convocada con motivo «de la alarmante situación generada por la enfermedad de la lengua azul en el ganado ovino».

Durante el encuentro, celebrado exclusivamente para tratar «este grave problema sanitario», la consejería ha trasladado los datos oficiales que maneja en la actualidad: explotaciones vacunadas, cronología de los procesos, tramitaciones realizadas y pagos de las ayudas correspondientes al año pasado. Asimismo, se ha facilitado una visión detallada de la evolución de la enfermedad por comarcas, se ha precisado.

Efectos devastadores

"Desde Apag Extremadura Asaja hemos trasladado la situación crítica que están viviendo numerosas zonas ganaderas de la región, especialmente en La Serena, La Siberia, la zona centro de Don Benito y otras comarcas, donde los efectos de la enfermedad están siendo devastadores para el ganado. La realidad del campo exige respuestas inmediatas y medidas claras por parte de la administración", se ha incidido.

Una de las principales demandas elevadas, se añade, ha sido la necesidad urgente de trasladar la situación al Ministerio de Agricultura para que se diseñe e implemente un Plan Nacional de actuación. Esta enfermedad ya afecta gravemente a 21 provincias españolas y mantiene focos activos, lo que requiere "una respuesta coordinada, sólida y dotada de recursos suficientes". "En este sentido, desde nuestra organización hemos exigido que las indemnizaciones sean justas, equitativas y lleguen realmente a los ganaderos afectados, sin retrasos ni trabas burocráticas. La situación no admite más demoras. Y que paguen a los ganaderos que ya recurrieron ayudas en 2024", se aduce.

También se ha pedido que se comience ya a trabajar en "una planificación adecuada y rigurosa" de la campaña de vacunación para 2026, así como la realización de estudios técnicos urgentes que aclaren por qué la enfermedad ha impactado incluso en explotaciones donde el ganado estaba previamente vacunado con los cuatro serotipos. "Es fundamental identificar los fallos, saber qué no ha funcionado y aplicar las soluciones necesarias, con el respaldo de veterinarios y científicos".

Noticias relacionadas y más

Este colectivo de agricultores asegura que lleva "advirtiendo desde hace tiempo de la urgencia de este asunto, y consideramos que ya no hay margen para la pasividad. Estamos ante un momento crítico para el sector ganadero y es imprescindible actuar con firmeza, rapidez y responsabilidad".

TEMAS

  1. Una localidad extremeña vive la noche más tórrida de España
  2. El Gobierno dice que Extremadura es de las regiones 'más beneficiadas' en recursos para atender a menores migrantes
  3. Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
  4. Feijóo incorpora a seis políticos extremeños a la estructura nacional del PP
  5. Extremadura convoca los 24 ciclos de FP que se pueden cursar desde casa
  6. La nueva mina Garandina y otros yacimientos: un filón para el turismo en Extremadura
  7. Noches sofocantes: tres localidades extremeñas, entre las más calurosas del país
  8. La 'noche mas larga' en Villar del Pedroso: evacuaciones, confinamientos, casas afectadas y ganado perdido

Dos fuegos activos en Extremadura, tres pueblos evacuados y vecinos cercados por las llamas

Dos fuegos activos en Extremadura, tres pueblos evacuados y vecinos cercados por las llamas

Así se vive el incendio desde el puesto de mando en Jarilla: "Es muy triste ver arder nuestra sierra"

Así se vive el incendio desde el puesto de mando en Jarilla: "Es muy triste ver arder nuestra sierra"

Monfragüe sortea el fuego por un golpe de suerte

Monfragüe sortea el fuego por un golpe de suerte

El Rey Felipe telefonea a María Guardiola, preocupado por la situación de los incendios en Extremadura

El Rey Felipe telefonea a María Guardiola, preocupado por la situación de los incendios en Extremadura

Los vecinos atrapados en Cabezabellosa, rodeados por el fuego y sin luz en sus casas: "Es una ratonera"

Los vecinos atrapados en Cabezabellosa, rodeados por el fuego y sin luz en sus casas: "Es una ratonera"

Apag Extremadura exige "soluciones urgentes" ante "la grave crisis" de la lengua azul

Apag Extremadura exige "soluciones urgentes" ante "la grave crisis" de la lengua azul

Fondenex lleva la Junta de Extremadura el vaciado del embalse de Alcollarín

Fondenex lleva la Junta de Extremadura el vaciado del embalse de Alcollarín

Ecologistas Extremadura recurre el nuevo plan rector de Monfragüe por permitir la caza y la suelta de perros

Ecologistas Extremadura recurre el nuevo plan rector de Monfragüe por permitir la caza y la suelta de perros
Tracking Pixel Contents