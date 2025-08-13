Casar de Cáceres se pone a la vanguardia en Extremadura con su primer Plan de Juventud

Casar de Cáceres ha presentado, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, su primer Plan de Juventud 2025-2029, un documento pionero en la región que sitúa al municipio entre las pocas localidades de Extremadura con una estrategia local propia marcando una hoja de ruta para garantizar que Casar de Cáceres sea un lugar atractivo para vivir, trabajar, formar una familia y desarrollarse personal y profesionalmente.

Aprobado en el último pleno ordinario con los seis votos del equipo de gobierno y cinco abstenciones del grupo socialista, el plan aborda los retos específicos a nivel municipal y apuesta por la creación de oportunidades laborales para menores de 30 años, la atracción y retención de talento joven, el impulso de un pueblo próspero, con la mejor cifra de empleo en dos décadas y en constante crecimiento de nacimientos y población.

El acto, celebrado con presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín, que han valorado muy positivamente la iniciativa asegurando el respaldo institucional necesario para asegurar su puesta en marcha.

Como parte de la jornada, autoridades y equipo de Gobierno visitaron a la joven artista casareña Candela Borges, quien está pintando un mural en el Centro Infantil, y participaron en el reparto de las pulseras de la #JuventudCasareña. Con este plan, Casar de Cáceres refuerza su compromiso de ser un municipio dinámico, inclusivo y con futuro, donde la juventud sea protagonista y motor del desarrollo local.