No es agradable estar ingresado en un hospital, pero uno de los momentos más gratos es cuando llega la comida. Si el paciente abre la bandeja y lo que ve le entra por los ojos, se tomará mejor esas verduras o el pescado hervido que necesita para ayudar a la curación. Porque al final, el desayuno, la comida, la merienda y la cena son las que marcan el ritmo entre las paredes de un hospital. Bajo esa premisa, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha editado la guía 'Cocinhex', un manual para unificar los procesos y criterios de trabajo en las cocinas de los ocho hospitales de la región.

El objetivo es que todos los trabajadores, desde el pinche hasta el supervisor; los propios pacientes y sus familiares sepan "qué se cuece en la cocina del hospital". La directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez, ha presentado el proyecto este miércoles en rueda de prensa junto a los veterinarios Almudena Pérez y Manuel del Pozo, que es además director de Salud Pública del área de Don Benito.

Presentación del proyecto Cocinhex: "¿Qué se cuece en la cocina de los hospitales extremeños?" / Juntaex

Unificar criterios

El SES tiene como objetivo optimizar la alimentación de los pacientes ingresados en los hospitales extremeños y, aunque cada hospital tiene sus particularidades, es necesario unificar criterios para gestionar la calidad e inocuidad de las dietas hospitalarias, con el fin de satisfacer al paciente y mejorar su experiencia durante la hospitalización.

El Periódico Extremadura

Por ello, desde finales de 2023, se está implementando el método Cocinhex, un método estandarizado de gestión de cocinas hospitalarias. La estandarización de los procesos y su protocolización está redundando en una mejor calidad de los platos, consiguiendo una comida "más sabrosa, equilibrada y del gusto de la mayoría de los pacientes, lo que contribuye a una recuperación más rápida", ha destacado Márquez.

Normas de calidad

Uno de los grandes retos de este proyecto es "asegurar que los trabajadores de los servicios de alimentación hospitalaria dispongan de un método homogéneo, estandarizado y aceptado por todos los hospitales de la región". Cocinhex ya está instaurado en los hospitales de referencia de todas las áreas de salud de la región siguiendo el esquema y desarrollo, entre otras, de la norma UNE-EN ISO 22000 en varias de sus versiones.

La directora de Salud Pública ha finalizado su intervención destacando que se trata de un método "muy innovador", pues "no hay otro similar en las cocinas de las demás comunidades autónomas con este nivel de implementación", de forma que ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, del Ministerio de Cultura.