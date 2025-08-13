Ecologistas Extremadura recurre el nuevo plan rector de Monfragüe por permitir la caza y la suelta de perros

Ecologistas Extremadura ha registrado recurso contra el Decreto 79/2025, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe. Esta asociación considera que el plan, al que se dio luz verde a mediados del mes pasado, vulnera la legislación vigente y amenaza la conservación de este espacio natural de alto valor ecológico.

Cartel reivindicativo de Ecologistas Extremadura. / El Periódico

“El recurso denuncia que el nuevo PRUG abre la puerta a prácticas cinegéticas y a la suelta de perros de caza bajo la excusa del control poblacional de ungulados, convirtiendo en norma lo que la ley contempla como excepción”, aduce Ecologistas Extremadura a través de un comunicado. Entre los argumentos que esgrime el colectivo conservacionista están los de quye estas actividades “molestan y expulsan a especies protegidas, desplazándolas a zonas de mayor riesgo” o que “pueden provocar la muerte de fauna amenazada, como el lince ibérico, por disparos o ataques de perros de rehala”. Igualmente, se aduce que la práctica cinegética genera ruidos y alteraciones “incompatibles con la quietud natural que la normativa del parque debe garantizar”.

No ha demostrado ser "eficaz"

A juicio de Ecologistas Extremadura, la opción de la caza para el control de ungulados no ha demostrado “eficacia en el pasado para reducir especies alóctonas como el gamo o el muflón, perpetuando su presencia”. Asimismo, incide en que la Ley 30/2014 de Parques Nacionales prohíbe expresamente la caza deportiva en estos espacios y que existen otras alternativas viables para el control de poblaciones, “como actuaciones selectivas realizadas exclusivamente por agentes de medio natural o personal del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, sin la participación de cazadores comerciales ni uso de perros.

Por otro lado, lamenta que el nuevo PRUG ignore la posibilidad de recuperar al lobo ibérico (canis lupus signatus) como regulador natural de ungulados ya que considera que recurrir a este depredador contribuiría a reducir enfermedades como la tuberculosis en la fauna silvestre. “Permitir la caza deportiva y la suelta de perros en un parque nacional no solo es ilegal, sino que supone un retroceso inaceptable en la protección de Monfragüe. Este PRUG prioriza intereses ajenos a la conservación y pone en riesgo el patrimonio natural de todos los españoles”, argumenta Pablo Ramos coordinador de Ecologistas Extremadura.

Modificaciones solicitadas

Por este motivo, en el recurso, presentado ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, se solicita que se modifique el PRUG con el fin de que se recoja tanto la prohibición expresa de la participación de cazadores deportivos o comerciales en acciones de control de ungulados como de la suelta de perros dentro de este espacio protegido. También para que se incluya al lobo ibérico como elemento clave de conservación. “Ecologistas Extremadura hace un llamamiento a la Junta de Extremadura para que rectifique y garantice que el Parque Nacional de Monfragüe siga siendo un espacio libre de caza deportiva, respetando su función principal: la conservación de la biodiversidad”, concluye la mencionada nota.