Extremadura no dejará a nadie en los pueblos evacuados: “No queremos héroes, los sacará la Guardia Civil”

El consejero de presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que se encuentra al frente del CECOPI creado para dirigir las labores de extinción de los incendios aún no controlados en Jarilla y Casares de Las Hurdes, lo ha dejado claro este miércoles: en Extremadura no se permitirá que nadie se quede en los pueblos evacuados defendiendo sus propiedades con mangueras o por cualquier otro medio. Los dos muertos de los últimos días en Madrid y Castilla y León por estas mismas causas, han hecho que la determinación sea aún más firme.

“No dejaremos que nadie se quede. Si lo detectamos, vamos a mandar a la Guardia Civil para que lo saquen inmediatamente de sus domicilios. Hago un llamamiento para que no ocurra”, ha insistido Bautista.

"Ese no es el camino"

“Empatizo y entiendo que cualquiera de nosotros quiera proteger sus bienes y hacerlo de la mejor manera posible, pero ese no es el camino, aquí hay muchos profesionales que están trabajando y tenemos que confiar en ellos”.

El consejero ha hecho alusión a situaciones que se vivieron en la noche del martes en Cabezabellosa, cuando no todo el mundo entendió la orden de evacuación al creer que el incendio estaba lejos. Y al final, los bomberos han tenido que trabajar en ese municipio muy cerca de las llamas.

“Los efectivos se han jugado la vida en Cabezabellosa, y se la van a jugar tantas veces como haga falta, porque son unas auténticos héroes. Confiemos en ellos y dejemos de intentar ser héroes de manera individual porque no va a funcionar, podemos ponernos en peligro y lamentar una desgracia mayor”, afirma.

Paciencia con el regreso

En este mismo sentido, el CECOPI aconseja a la población evacuada de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa que no alberguen expectativas de poder volver este miércoles a nuestras casas, porque luego la frustración es mayor. "Solo y exclusivamente van a regresar cuando haya un 100% de seguridad sobre sus vidas, ni siquiera un 99,9%”, advierte.