Críticas a la Confederación del Guadiana

Fondenex lleva la Junta de Extremadura el vaciado del embalse de Alcollarín

El colectivo naturalista ha solicitado los informes ambientales al Ministerio y la Dirección General de Sostenibilidad y no descarta recurrir a la vía judicial

Peces muertos a orillas del embalse de Alcollarín tras el vaciado. / El Periódico

Rocío Entonado Arias

Mérida

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha denunciado el vaciado del embalse de Alcollarín ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y la Secretaría de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica, al entender que el plan de trabajo elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para eliminar la especie invasora Pseudorasbora parva es «un disparate ecológico».

Fondenex ha solicitado a ambos organismos los informes ambientales sobre el vaciado del pantano y «en base a la respuesta que reciba, valorará la presentación de una denuncia ante los tribunales de justicia». En un comunicado, el colectivo afirma que «la negligencia de la CHG es manifiesta» por varios motivos. Entre ellos, vaciar un embalse en pleno verano «no considerando posibles usos del agua para urgencias, como por ejemplo la extinción de incendios», o la muerte de ejemplares autóctonos como barbos, especie catalogada en el Libro Rojo como vulnerable.

Estado actual del embalse de Alcollarín tras el vaciado practicado por la Confederación del Guadiana. / El Periódico

Aves protegidas

A ello Fondenex añade que el vaciado se ha realizado sin considerar la riqueza en aves acuáticas, «muchas de ellas protegidas», pese que la presa de Alcollarín está adscrita al Plan de Gestión de la ZEPA Llanos de Zorita y embalse de Sierra Brava. "Se ha afectado gravemente el turismo, pues la zona era destino de pescadores y ornitólogos, repercutiendo ello gravemente en la economía de la comarca. Y se ha ocasionado un problema de salud, ya que los peces muertos, a las temperaturas de estas fechas, ocasionan fenómenos de pudrición severa con malos olores y concentraciones de moscas, con lo que ello puede suponer para las personas", lamenta Fondenex.

Las quejas de Fondenex llegan a raíz del malestar ciudadano que han generado los trabajos que está ejecutando la CHG para erradicar el pez chino, una especie invasora que había colonizado el 95% de las aguas del embalse. Tras una primera fase de despesque con barcos, el pantano se ha vaciado por completo, lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

El pseudorasbora, un pez originario de Asia que depreda sobre huevos y alevines de peces nativos. / El Periódico

Vaciado controlado

Los vecinos temen «un desastre ecológico aún mayor» por el daño a las especies autóctonas, pero el organismo de cuenca defiende que la actuación se está ejecutando según lo previsto, bajo la coordinación de un equipo multidisciplinar de biólogos, ambientólogos e ingenieros «altamente cualificados».

Sí reconoce una "mortandad puntual de barbos" debido a la bajada del nivel del agua y las altas temperaturas, pero defiende que la mayoría de ejemplares han sido capturados en los despesques y están a salvo en otras aguas del cauce.

Una vez controlada la presencia de la especie invasora, se procederá a la reintroducción de especies autóctonas en colaboración con la Junta de Extremadura, afirma la CHG, que asegura que también se han construido pequeñas barreras aguas abajo para facilitar la explotación del pantano y realizar controles de presencia de pez chino cuando se realicen futuros desembalses.

