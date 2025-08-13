Ola de calor
Gran parte de Extremadura continúa en aviso naranja por altas temperaturas este miércoles
Las máximas previstas, que pueden superar los 40 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón y meseta cacereña.
Toda la comunidad autónoma de Extremadura permanecerá este miércoles en aviso naranja por altas temperaturas, salvo en el sur de Badajoz, donde el nivel de riesgo se limita al amarillo.
Por su parte, en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, también con aviso naranja, las temperaturas máximas podrían llegar a los 39 grados.
Asimismo, los termómetros en el sur de Badajoz podrían registrar unos valores máximos de 38 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que estos avisos permanecerán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.
Recomendaciones
Ante estos valores, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
Por su parte, a la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.
También usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares y en casa utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.
Asimismo, se aconseja prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, según ha informado la Junta en nota de prensa.
