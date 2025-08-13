El IPC anual acelera en julio en Extremadura hasta el 3,2%, el segundo mayor del país

La inflación anual ascendió en julio en Extremadura hasta el 3,2%, en el que fue su tercer mes consecutivo de subida, marcando de esta forma su punto más alto en algo más de un año, desde junio de 2024, conforme a los datos que este miércoles hizo públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo otra comunidad autónoma, Baleares, ofrece a estas alturas de 2025 un dato de IPC anual más elevado (3,5%), mientras que la Comunidad Valenciana se sitúa a la par que la extremeña.

Asimismo, la brecha con el promedio nacional (que es del 2,7%) se agrandó en una décima en el séptimo mes del año, y alcanza ya el medio punto porcentual. También avanzó el diferencial en la inflación subyacente (la que descarta los alimentos frescos y los productos energéticos, componentes más volátiles del índice), que a nivel nacional es del 2,3%, por un 2,6% en Extremadura.

Luz y transporte

Entre los grupos que jugaron un papel más relevante en el aumento de la tasa anual de los precios en España en julio, el INE destacó el de la vivienda, cuya tasa anual subió 2,5 puntos, hasta el 6,7%, debido a que los precios de la electricidad aumentaron, frente a la bajada que habían experimentado en julio del año anterior. En el caso extremeño, este apartado, que agrupa también otros elementos como el suministro de agua y gas, ya venía experimentando una escalada más acentuada. Hasta junio era del 8,8%, y en julio pasó al 12,1% anual.

El organismo estadístico también resaltó la contribución alcista del transporte, cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 0,2%. Este comportamiento tuvo su origen en la subida de los precios de los carburantes, habitual en los periodos vacacionales, y que fue mayor que en julio de 2024. En Extremadura, la variación anual de este grupo siguió moviéndose en niveles negativos (-0,3%), aunque en menor medida de lo que lo hacía en junio (-0,6%).

En los siete meses de 2025

Por otro lado, e igual que ya ocurrió en junio, Extremadura sigue siendo la comunidad que acumula un mayor crecimiento de los precios en lo que va de año tanto en los alimentos (un 2,5%, junto a Baleares), como en los de vivienda, agua, electricidad y gas, con un 7,2%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa consideró este miércoles que esta evolución de la inflación «es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos». «La estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo», añadió en una nota.

En el índice general se dejó notar que subieron los precios de la luz, que en julio de 2024 habían caído

El departamento liderado por el extremeño Carlos Cuerpo también adujo que los alimentos no elaborados han contribuido media décima a la baja. Entre otras cosas, gracias a que el aceite de oliva acumula ya un descenso del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022, previo al último periodo de sequía.

Las frutas frescas, que se encuentran en plena temporada, bajaron en julio un 6,1% respecto a junio, mientras que las hortalizas (sin contar las patatas) solo subieron un 1,9%, según refleja el detalle del IPC. Sin embargo, si se comparan respecto al mes de julio de 2024, las primeras acumulan un incremento del 8,8% y las segundas, del 8,4%.

Sin vivienda

El sindicato CCOO avisó por su parte de que la progresión del IPC no refleja toda la subida del coste de la vida, ya que no incluye el coste de comprar la vivienda, cuyo precio sufrió un aumento del 12,2% interanual en el primer trimestre de 2025.

«El encarecimiento de la vivienda desborda la capacidad de pago de los hogares, dispara el esfuerzo económico que deben asumir y les excluye de su acceso, ante la insuficiencia de políticas públicas de vivienda», argumentó el sindicato.