“A la una de la madrugada el humo ya picaba en los ojos”: voces de los vecinos evacuados por el incendio de Jarillla

La noche en el norte de Cáceres ha sido larga. Las llamas, que comenzaron ayer por la tarde en la sierra de Jarilla como consecuencia de un rayo, obligaron al desalojo de los vecinos. Avivadas por el viento y el pasto seco, pronto se extendieron hacia los pueblos cercanos. Fue entonces cuando se declaró el nivel 1 de peligrosidad y se puso en marcha la evacuación en Cabezabellosa y Villar de Plasencia.

En los grupos de WhatsApp vecinales los mensajes llegaban sin cesar, al tiempo que los alcaldes de las tres localidades hacían oficial la noticia. No tardaron en aparecer los autobuses para trasladar a la población y, entre colchones improvisados, rodeados de camiones de Cruz Roja y bomberos, los vecinos han pasado la noche en puntos habilitados en Plasencia. Mientras los efectivos trabajan en la extinción del fuego, los desalojados solo esperan una cosa: noticias.

El relato de una familia

“Cuando decidieron trasladarnos había mucho humo; me picaban los ojos y la garganta. Esta mañana nos han dicho que hay tanto espesor que casi no se ve”, relata Modesta González, de 74 años. Natural de Jarilla, cuenta que no tuvo miedo porque se puso a disposición de los residentes toda la información y ayuda necesarias. Aunque es invidente, afirma que estaba tranquila porque su sobrino, que vive en Barcelona, pasa estos días las vacaciones con ella.

Tiene ganas de volver a casa para saber qué ha pasado y, aunque no le preocupa que el fuego alcance su vivienda, teme que el incendio afecte al ganado. “En la Dehesa y la sierra hay vacas, cabras y otros animales, y pensé mucho en cómo lo estarían pasando”, detalla.

A su lado está su sobrino, Álex González, acompañado del perro guía que ayuda a Modesta. Es de Barcelona y estaba en Casas del Monte cuando vio el incendio al otro lado de la montaña. “Parecía que no venía hacia aquí, pero el viento cambió y el humo entró en el pueblo. El alcalde nos avisó y decidimos bajar, sobre todo porque mi tía es ciega y mi primo tiene autismo”, recuerda.

Se muestra tranquilo, porque en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia les atendieron rápido y con amabilidad, aunque reconoce que dormir fue complicado por la llegada de más evacuados durante la noche.

La orden de evacuación

En las mesas y sillas habilitadas en este punto de refugio se encuentra Francisco Javier Muñoz, de 58 años. Es de Cabezabellosa y también relata cómo el humo negro empezó a cubrir el horizonte tras caer un rayo en Jarilla. “Con el campo tan cargado de pasto, me temía lo peor. Tocaron las campanas, avisaron por los móviles y la alcaldesa ordenó evacuar. Pusieron autobuses y aquí nos han dado camas y desayuno”.

Confiesa que da miedo que el fuego llegue a las casas, aunque cree que es más probable que afecte al campo. Él solo tiene unos olivos, pero le preocupa la situación de quienes viven de la agricultura y la ganadería. “Lo más importante es que no haya daños personales”, subraya.

Francisco Javier Muñoz, de Cabezabellosa. / Jorge Valiente

En la cola de Cruz Roja, donde la organización reparte comida y bebida a los afectados, está Juan Antonio García, de 53 años. “La experiencia ha sido algo totalmente nuevo, jamás pensamos que nos pasaría”, confiesa el vecino de Villar, residente en Madrid. Estaba de vacaciones con su mujer y sus hijas cuando, al caer la tarde, vio una tormenta seca y, sobre las seis y media, un relámpago. “El fuego empezó a subir hacia la montaña. En el grupo de WhatsApp se comentaba que nos desalojarían, pero no lo creímos hasta que lo anunciaron por los altavoces del pueblo”.

Aguantaron hasta la una de la madrugada, cuando el humo ya les irritaba los ojos. “He dormido en el coche, mis hijas con amigas y a mis padres los han trasladado a la Diócesis, un centro religioso donde están muy bien atendidos. La Cruz Roja se ha portado fenomenal”, asegura.

Los residentes evacuados confían en que el control de los frentes más cercanos a los pueblos permita el regreso cuanto antes. A la espera de ver cómo evoluciona el viento, y con la ola de calor sobre la región, la incertidumbre sigue instalada en el pabellón, entre conversaciones vecinales, cafés en vasos de cartón y la esperanza de volver a casa antes de que acabe el día. Y, sobre todo, con todo tal y como lo dejaron.

La Junta de Extremadura agradece también la presdisposicion del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que tenía todo preparado antes de la evacuación.