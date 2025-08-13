Monfragüe sortea el fuego por un golpe de suerte

La sucesión de 18 incendios en Extremadura desde la noche del lunes, coincidiendo con una de las olas de calor más prolongadas que se recuerdan, y con unas condiciones climatológicas muy poco favorables, incluidas las tormentas que han descargado más de 700 rayos sobre la región, está afectando a distintos puntos de la región y ha provocado un susto en la joya de la corona del patrimonio verde extremeño: el Parque Nacional de Monfragüe.

El CECOPI, con su puesto de mando en Jarilla, ha comunicado en el mediodía de este miércoles que uno de esos fuegos se sitúa en el municipio de Malpartida de Plasencia. En realidad comenzó en la tarde del martes en la finca Dehesa del Guijo de los Frailes, una de las más extensas del municipio, que supera las 3.000 hectáreas, y además lo hizo dentro de las 600 hectáreas de la finca incluidas en los límites del parque nacional.

El origen fue un rayo de las tormentas que han azotado la región, pero, según explica el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, se produjo un golpe de suerte: "Comenzó a llover, el viento viró, y las llamas volvieron hacia la zona quemada, de modo que prácticamente se extinguió por sí solo", relata.

Rebrote

Sin embargo, este miércoles, con el viento, el calor y las condiciones adversas, se ha reactivado un foco caliente. "Había un retén que se había quedado para refrescar la zona y lo han controlado rápido. No ha habido ningún nivel de alarma", dice aliviado el responsable municipal.

El Infoex ha comunicado a este diario que el cálculo de terreno afectado es de 2 hectáreas.

Recuerdos de 2022

El fantasma del último incendio que afectó a Monfragüe, en 2022, cuando las llamas saltaron de Casas de Miravete al espacio protegido, se ha despertado para algunos habitantes de la zona con este susto. Afectó a 398 hectáreas dentro del Parque Nacional, de las cuales 93 eran en zona de reserva y 305 zonas de uso restringido. En cuanto a la superficie quemada fuera del parque, calificada como área Zepa, fue de 2.356 hectáreas.

El alcalde de Malpartida de Plasencia ahonda en la importancia de que el parque se cuide por todos los medios posibles, pero destaca la cantidad de combustible que se acumula en los campos, especialmente tras las lluvias abundantes de primavera. Por ello llama a un equilibrio, de modo que la "excesiva protección no resulte contraproducente".